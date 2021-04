Rechizitoriul lui Vlad Voiculescu făcut de Dana Budeanu: Și-a permis ca în Duminica Paștelui catolic să `flegmeze pe noi toți`: DEMISIA MAGICIANU!!!

Dana Budeanu îi face un rechizitoriu în 4 puncte lui Vlad Voiculescu. Ea susține că într-un abuz și dispreț total față de cetățenii României, chiar în ziua în care românii de confesiune romano-catolică sau protestantă sărbătoreau Paștele, ministrul Sănătății a organizat o conferință de presă în care a abuzat psihic de cetățenii români insuflând frică și panică

”DEMISIA MAGICIANU!

In duminica Pastelui Catolic, unu’ Vlad Voiculescu, pus printr un abuz impotriva votului oamenilor pe scaunul de ministru, fara niciun fel de drept de a se adresa acestei natii, cu toate atributiile cedate unei iresponsabile habarniste, a facut o conferinta de presa, ce a reprezentat un atac continuu la siguranta si integritatea fizica, psihica si constitutionala a cetatenilor, deci un atac la siguranta nationala, pentru care, in orice stat de drept, s ar cere interventia de urgenta a autoritatilor!

Pe fondul tensiunilor generale si a efectelor incompetentei crase a conducerii Ministerului Sanatatii, unu’ Vlad Voiculescu a ‘flegmat’ pe noi toti, pe guvern si pe parlamentul ales, anuntand apocalipsa generata exclusiv de el!

In avalansa mizerabila de acuze aduse populatiei haituite si ruinate de conducerea statului, cel pus abuziv pe scaunul de ministru, a anuntat cu titlu executoriu niste masuri ce conduc la consecinte deosebit de grave asupra integritatii fizice si psihice a cetatenilor Romaniei, generand astfel un atac la siguranta nationala:

1. A fost oprit prin minciuna si abuz a doua oara TRANSPLANTUL PULMONAR DIN ROMANIA!!!! Prima data acest lucru s a intamplat tot in mandatul lui Vlad Voiculescu! Medicii trebuie sa protesteze si boicoteze aceasta hotarare care OMOARA la propriu oameni!

2. A anuntat bazandu se pe nimic si dorind sa induca PANICA si HAOSUL in randul cetatenilor, ca ne aflam in VALUL TREI care mai dureaza 2 LUNI! Cine este el sa hotarasca asta? Bazat pe ce? Care VAL TREI? CAND S A TERMINAT VALU DOI? Toate cifrele sunt din pix, institutiile statului comunica de un an de zile diferit tot! Aceasta afirmatie provoaca INSTABILITATE SOCIALA!

3. A afirmat IRESPONSABIL si extrem de PERICULOS ca, pentru bolnavii de boala lu calache aflati la domiciliu, NU EXISTA UN PROTOCOL DE TRATAMENT CARE SE POATE DA! Cum? In ce sens????? CE IAU OAMENII POZITIVI AFLATI ACASA? NIMIC? MOR SI ATAT? Aceasta afirmatie este PENALA si consider ca toate autoritatile abilitate trebuie sa se sesizeze in acest sens URGENT si sa linisteasca populatia!!!!

4. A anuntat cum bolnavii CRONICI si cei CARE TREBUIE OPERATI, NU VOR MAI FI OPERATI, CI AMANATI, confirmand ceea ce eu v am relatat saptamana trecuta in Verdictul Politic si anume intalnirea pe care RASA N CAP a avut o cu managerii de spitale, in care le a spus sa RENUNTE la tratarea CRONICILOR si sa trateze doar CALACHE! Managerii AU REFUZAT ASA CEVA! Aceasta consider ca este o masura similara cu GENOCIDUL!!!! MINISTERUL SANATATII SA FOLOSEASCA SPITALELE SUPORT CALACHE, FACUTE PE ZECI DE MILIOANE DE EURO si sa elibereze spitalele normale! Ca om si ca cetatean, cer interventia Primului Ministru si a Presedintelui Romaniei!!!!! ESTE O TENTATIVA DE OMOR ACEASTA MASURA ASTAZI, IAR IMPLEMENTAREA ACESTEIA ESTE OMOR CALIFICAT! De ce? Pai va explic eu! In loc sa elibereze spitalele specializate in CRONICI, incearca sa trimita CRONICII cai verzi pe pereti nicaieri!!! Este mentionat Centrul Caraiman, care astazi se afla in curs de preluare ostila de catre un Spital Privat din Romania, cu concursul Reginei Gunoaielor si a unor ONG URI sustinute pe linie de partid (REVIN la asta, ca sa nu divagam). Sunt mentionate si spitalele Coltea (inchis abuziv din timp, unde se intampla o tragedie), Spitalul Colentina a carui inchidere a cauzat moarte n masa a bolnavilor cronici (cititi!!!), Spitalul Fundeni unde e full de bolnavi cronici aflati in situatii CRITICE si unde se cere eliberarea ATI pentru CALACHE (O CRIMA!!!!), dar stim cine e sef acolo si peste tot la spitalele enumerate...Babes etc.

TOTI CEI CARE NU LUATI NICIO MASURA, IMPOTRIVA DISTRUGERII SISTEMULUI DE SANATATE AFLATA IN DESFASURARE, SUNTETI PARTASI LA ACEASTA NENOROCIRE! NOI PLATIM PENTRU SANATATE! NOI!!!!!!!”, susține Dana Budeanu într-un comentariu pe aplicația Verdict.