Recomandare de carte: 'Relații eșuate. Să nu te încurci niciodată cu un bărbat însurat', de Aurora Liiceanu

Am semnalat în această rubrică, de lungul anilor, cărți dintre cele mai diverse, din toate genurile literare, unele capodopere, altele doar foarte bine scrise ori foarte bine traduse, altele fără mare valoare literară, dar căutate de cititori, prin urmare cărți care merită, totuși, semnalate.

De astă dată ne-am oprit asupra unui mic volum, de sub 150 de pagini, care merită din plin cumpărat, citit, recitit, comentat, împrumutat. Deopotrivă de femei și de bărbați. În primul rând pentru admirabila calitate a autoarei, aceea de a povesti fermecător și cursiv, ținându-și captiv cititorul. Probabil mai toți cei care au deschis această carte o vor fi citit dintr-un foc, cum am făcut și eu, într-o noapte. E captivantă, ideile ei ademenesc și încântă. În al doilea rând, nu doar pentru că închide experiențe de viață, ci mai ales pentru că poate deschide minți. O proporție enormă dintre cei din jurul nostru au, la un moment al vieții lor, relații extraconjugale, iar cele mai multe dintre ele eșuează. Se întâmplă femeilor și bărbaților deopotrivă, dar mai ales acestora din urmă. Consecințele sunt uneori catastrofale. „Mă gândesc – scrie psihologul urora Liiceanu – la idea interesantă a lui Alain de Botton după care fiecare dintre cele două persoane care intră într-o relație vine dintr-o provincie. Are o provincie. Această provincie este ceva încâlcit, în care se amestecă genetica, educația din copilărie, obișnuințele, lumea în care ai deschis ochii.”

Aurora Liiceanu povestește despre relațiile în care s-au angajat două prietene ale ei, grecoaice, Eleni și Tina, relații care le-au ținut captive decenii la rând și care în cele din urmă au eșuat – relații cu bărbați însurați. Cele două proveneau din medii foarte diferite, însă aveau multe în comun: amândouă au urmat medicina (în România, după care s-au repatriat), amândouă au avut la un moment al vieții lor relații cu bărbați însurați. Poveștile celor două femei sunt completate de o alta al cărei protagonist este celebrul pilot american Charles Lindbergh, despre care s-a aflat după decenii că, în paralel cu familia oficială din Statele Unite, a avut trei familii neoficiale în Germania, cu o droaie de copii. „Analizând dinamica tuturor acestor relații și a altora, scriu editorii, Aurora Liiceanu încearcă să înțeleagă ce anume îi determină pe unii să se angajeze în legături care implică duplicitate și compromis și ce consecințe pot avea asemenea legături asupra psihicului și a vieții noastre.”

Cartea e plină de concluzii și învățăminte. Spicuim: „Ce ciudați sunt oameni! Suntem trași de mânecă dacă nu suntem ipocriți. Suntem duplicitari și când ne exprimăm pe noi, dar și când ne referim la alții.” „În viață nu trebuie să joci cu cărțile pe față cu nimeni, nici măcar cu prietenii cei mai apropiați.” „Poveștile de mai sus arată că duplicitatea este trăită inconfortabil de ambele părți, dar este acceptată, iar complicitatea e comodă pentru femeile care se încurcă cu bărbați căsătoriți, chiar dacă creează frustrări.”

„Nu aș dori să se creadă că relațiile eșuate sunt o nenorocire, - scrie în final Aurora Liiceanu -, că trebuie să te ferești să trăiești asemenea experiențe. Avem, în cursul vieții, întâmplări rele, experiențe rele, trădări, adesea chiar din partea unor oameni apropiați nouă, calomnii, dezamăgiri, accidente nefericite, minciuni, intrigi, înșelări, invidii. Toate acestea formează un tezaur al răului care are un mare impact asupra vieții noastre. Nu putem uita ce ni sa întâmplat ca experiență negativă. Are vreun rol acest tezaur al răului? Da, spun psihologii, ne face să ne ferim de răul cu care neam putea confrunta, deci are și o latură pozitivă. Nelăsându-ne să uităm ceea ce ne-a provocat nefericire, suferință, ne avertizează să evităm în viitor ceva ce este rău pentru noi. Ne face să fim mai prudenți, mai conștienți de adversitățile vieții și ne dă o lecție de supraviețuire.”

Și în sfârșit: „Am încercat să construiesc, să pun în relație elemente din viețile a două prietene. Desigur, este vorba despre o percepție personală, subiectivă. Dar cred că oricine are dreptul să scrie despre cineva folosind interpretări și explicații personale. Și mai cred că oamenii, ca de altfel și grupurile, sunt ca monedele. Pe o față a monedei sunt aspectele pe care le considerăm pozitive, iar pe partea cealaltă sunt aspectele întunecate ale personalității cuiva.”

Aurora Liiceanu - Relații eșuate. Să nu te încurci niciodată cu un bărbat însurat. Editura Polirom, seria de autor Aurora Liiceanu. 147 pag, potrivit mediafax.ro.