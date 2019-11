RECORD în primul tur: s-a dublat deja numărul de voturi înregistrat la prezidențialele din 2014 în Diaspora

Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), până duminică la ora 11.30 au votat la secţiile deschise în străinătate aproape 350.000 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Deja numarul voturilor este de peste doua ori mai mare decat la finalul primului tur din 2014, cand s-au inregistrat in Diaspora la inchiderea urnelor, in total, 161.261 de voturi. Cei mai multi romani au votat pana la ora 11.30 in:

Italia: peste 65.000

Marea Britanie: peste 54.000

Germania: peste 48.000

Spania: peste 42.000

Republica Moldova: peste 24.000

Franta: peste 15.000

