Rectorul Babeș-Bolyai, despre 15 mai: Mă aștept să aibă comportamente exagerate cei care și-au suprimat vechea rutină

Prof. Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai, a declarat marți, la Digi24, că după ridicarea stării de urgență un pericol l-ar putea reprezenta categoria de cetățeni care a respectat restricțiile dar nu s-au adaptat printr-o nouă rutină, el spunând că reacțiile acestora, potrivit psihologiei, ar putea să fie exagerate.

„Constrangerile au determinat reactii diferite. Eu am identificat cel putin 3 reactii. Unii dintre noi s-au adaptat foarte bine in sensul ca inainte de pandemie toti am avut o rutina si cand au venit constrangerile unii dintre enoi am reusit sa ne dezvoltam o noua rutina. O alta categorie nu a reusit sa schimbe rutina veche si ei sunt probabil cei care au luat amenzi. A treia categorie e foarte interesanta: au respectat constrangerile, au suprimat vechea rutina, dar nu au putut sa dezvolte o noua rutina.

Foarte probabil, cele 3 categorii vor reactiona diferit si dupa 15 mai. Ma astept ca cei care si-au suprimat vechea rutina sa aiba comportamente exagerate ca durata, intensitate, frecventa, pentru a suplini perioada in care si-au suprimat vechea rutina si asta poate sa fie un pericol. Celelalte doua categorii se vor adapta relativ usor, zic eu”, a declarat Daniel David.

