Rectorul Politehnicii din București, ȘOCAT de Ludovic Orban: E o declarație incredibilă de la un lider liberal care, aparent, ar face orice să acceadă la putere

PNL le-a pus gând rău angajaților din IT! A recunoscut-o Ludovic Orban, care a spus că nu este de acord ca angajații din IT să nu plătească taxe la stat, așa cum se întâmplă în guvernarea PSD. Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica din București, critică decizia lui Orban.

Senator PSD, Costoiu cataloghează declarația lui Orban drept una ”incredibilă” și spune că acesta ”ar face orice să acceadă la putere. Și asta la o săptămână după câștigarea alegerilor!”.

”În urmă cu 15 ani am venit cu ideea de a scuti inginerii care lucrează în sectorul IT de impozitul pe profit. La acea vreme, bazându-mă pe forța universităților din România, am reușit să explic societății și Guvernului potențialul uriaș al sectorului IT din România.

În 2014 am extins numărul potențialilor beneficiari ai acestei facilități, fapt care a stimulat industria. Drept dovadă, după mai bine de 15 ani, 6% din PIB-ul României vine din industria IT. Acest lucru se datorează universităților tehnice românești și regimului fiscal menținut, la insistențele noastre, de toate guvernele României de după 2003 și până astăzi.

Astăzi președintele PNL ne spune ca trebuie sa desființăm aceste reduceri fiscale. Este o declarație incredibilă de la un lider liberal care, aparent, ar face orice să acceadă la putere. Și asta la o săptămână după câștigarea alegerilor!”, e mesajul lui Mihnea Costoiu.

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă la Mediaş că nu i se pare normal ca angajaţii din domeniul IT să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. “Eu am să vă spun o chestie, apropo de IT-işti. Mie nu mi se pare normal ca IT-iştii să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. IT-iştii câştigă cel mai bine în România", a declarat Orban, conform presei locale. El a susţinut că a fost o perioadă în care oamenii erau stimulaţi să se ducă spre zona de IT, iar acum nu i se pare normal.

