Recuperarea medicală corectă și constantă poate reda mobilitatea unui pacient în stare vegetativă

”George a avut un accident rutier. În momentul în care a ajuns la noi, la Spitalul Sfântul Sava, mișca doar capul și cam atât. Când spun că mișca doar capul, spun că putea să stea în pat doar pe spate, nu se putea mișca pe o parte sau pe cealaltă, trebuia posturat de către terapeut tot timpul, pentru că nu putea să facă mișcări decât din cap.

A fost o recuperare de lungă durată cu el, dar acum este pe picioare. Ceea ce lucrăm acum cu George e rezistența la efort, acolo trebuie să îmbunătățim, cât și echilibrul, pentru că va avea posibilitatea, chiar dacă acum merge cu cadrul, va avea posibilitatea și în timp va atinge capabilitatea de mers cu bastonul și acesta va fi un lucru mult mai bun pentru el și pentru independența lui.

Chiar dacă în alte spitale nu i s-au dat șanse, noi am depus tot efortul pentru George. După luni de zile, au început să apară și rezultatele, a început să câștige forță musculară și de acolo a fost joacă de copii pentru că am văzut că e posibil și am pus accent. Acum e pe picioare.” – Valentin Marcu, kinetoterapeut al Spitalului Sfântul Sava

PROMOȚIE VALABILĂ PÂNĂ PE 20 MARTIE 2022

La internarea în Spitalul Sfântul Sava, pacienții vor beneficia de dublarea numărului ședințelor zilnice de kinetoterapie și masaj terapeutic/reflexoterapie. Astfel, recuperarea medicală se accelerează, iar pacientul va fi și mai motivat.

Promoția este valabilă 30 de zile, începând cu data de 21 februarie 2021.

La Spitalul Sfântul Sava se efectuează, cu internare, RECUPERARE MEDICALĂ NEUROLOGICĂ, POSTOPERATORIE, ORTOPEDICĂ, DUPĂ ATAC VASCULAR CEREBRAL (AVC).

Asistența medicală și monitorizarea pacienților are loc 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Procedurile de recuperare medicală se efectuează fără pauze pentru sărbătorile legale.

Spitalul Sfantul Sava din Pantelimon oferă următoarele servicii:

- recuperare medicală ortopedică;

- recuperare medicală neurologică;

- recuperare medicală respiratorie;

- recuperare medicală după AVC

Echipa de 40 de kinetoterapeuți cu experiență și rezultate deosebite pun în practică programe complexe de gimnastică medicală pentru fiecare pacient în parte, într-o sală ce se numără printre cele mai mari în domeniu, dotată cu cele mai moderne echipamente.

Spitalul Sfântul Sava este un centru medical multidisciplinar, cu o echipă formată din 180 de medici, asistenți medicali, specialiști în kineto și fizioterapie, infirmieri și personal nemedical. Are 118 paturi avizate, ambulanțe de transport pacienți și, de curând, o ambulanță tip C, dotată cu echipamente și personal specializat pe intervenții de urgență și resuscitare. 18 paturi dotate cu echipamente de terapie intensivă funcționează în regim de monitorizare a funcțiilor vitale a pacienților, 24 de ore din 24.

Fiind un spital ridicat de la zero, condițiile de internare sunt la standarde ridicate, asemănătoare unui hotel de 4*, nicidecum unui spital obișnuit. Numărul atât de mare de specialiști raportat la numărul maxim de pacienți care pot fi internați simultan explică atenția deosebită pe care o primește fiecare persoană internată.

Spitalul Sfântul Sava de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative din Pantelimon (Ilfov) asigură asistență medicală și monitorizare 24/7 bolnavilor oncologici sau cu alte afecțiuni grave, în faze terminale. Îngrijirile paliative se desfășoară în saloane cu 2 sau 3 paturi.

Spitalul Sfântul Sava acordă servicii de recuperare medicală neurologică, după AVC, postoperatorie, ortopedică, post COVID etc. cu internare, în cele mai bune condiții. Cei 40 de specialiști în kinetoterapie și fizioterapie, masaj terapeutic, lucrează cu pacienții din prima zi de internare, fără pauze în weekend sau în sărbătorile legale, astfel încât exercițiile să aibă continuitate și eficiență, iar recuperarea să fie cât mai rapidă posibil, în funcție de tipologie.

Spitalul Sfântul Sava deține peste 70 de echipamente medicale de ultimă generație, precum și o ambulanță tip C, dotată cu aparatură de resuscitare și deservită de un echipaj medical specializat în medicina de urgență și, în curând, va deschide și o secție de terapie intensivă cu 18 paturi.

