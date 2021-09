Recuperarea medicală după COVID se face în condiții excelente la Spitalul Sfântul Sava

Scurta perioadă de la apariția virusului SARS-CoV-2, care a întors lumea cu susul în jos, a permis, totuși, efectuarea unor studii și analize ale urmărilor infectării, chiar și în cazul unor forme ușoare sau medii de manifestare a bolii. Pe lângă plămâni, bolnavii COVID 19 au afectate și alte organe, precum creierul, inima, rinichii, ficatul și intestinele.

După infectarea cu SARS-CoV-2, chiar și o formă ușoară a bolii COVID 19 poate avea urmări deosebit de grave, precum parapareza spastică. Deși boala virală într-o formă foarte ușoară nu necesită internare, ci doar izolare și tratament la domiciliu, în timp foarte scurt, de până la două săptămâni, pot apărea primele semne ale unei complicații: amorțeli în călcâie, în degete, pe gambe, care urcă, apoi, până în zona bazinului. În alte două-trei săptămâni, pacientul deja nu mai poate merge fără sprijin, mai întâi într-un baston, apoi într-o cârjă, în două cârje și după aceea nici în două. A fost cazul unui pacient din București, care s-a recuperat la Spitalul Sfântul Sava, primele semne de refacere înregistrându-le la 4-5 zile de la internare.

O altă pacientă, internată chiar în această perioadă în Spitalul Sfântul Sava, a venit complet imobilizată în urma infecției cu SARS-CoV-2.

”La primul spital, cu Covid, am fost o lună și jumătate, aproape două. Am venit puțin acasă și nu am stat prea mult. Începusem să fac masaj începând cu picioarele, că așa a fost indicat, să activez circulația și după câtva timp mi-au făcut niște injecții și am făcut o criză de ficat, de rinichi. M-au luat cu salvarea și m-au dus la Bagdasar. Acolo am mai stat internată 3 săptămâni. După externare, am început tratamentul o săptămână două acasă cu masajul acela, dar mi-am dat seama că trebuie un tratament mai susținut și așa au luat copiii legătura cu acest spital, care este nemaipomenit. Asta e a treia săptămână și nu numai că mi s-au desumflat mâinile și picioarele, dar am început să le mișc, să le ridic, să fac progrese și asta mi-a dat curaj să merg mai departe.”

Mărturia pacientei nu este singulară. Sunt zeci de pacienți care au dorit să-și exprime satisfacția pentru modul în care au reușit să se recupereze în Spitalul Sfântul Sava și pentru felul în care au fost îngrijiți în acest centru medical.

Echipa medicală numeroasă a spitalului permite ca pacienții să fie atent monitorizați, iar în sălile de recuperare, terapeuții să lucreze individual cu pacienții, să le verifice pentru a observa dacă mușchii lucrează, corectează mișcările, atrag atenția dacă poziția corpului nu este corectă, pe tot parcursul unei ședințe de kinetoterapie.

30 de terapeuți performanți în kinetoterapie și fizioterapie, împreună cu 8 medici specialiști și o echipă generoasă de asistenți și infirmieri, reușesc să recupereze medical pacienți internați după orice tip de intervenții chirurgicale, după AVC și accidente sau boli degenerative, care restrâng mobilitatea. Spitalul Sfântul Sava de Recuperare Medicală și Îngrijiri paliative are 118 paturi autorizate, în saloane cu 2 sau 3 locuri, în condiții excelente, de hotel, cu băi adaptate nevoilor pacienților cu deficiențe majore locomotorii. Centrul deține peste 100 de echipamente medicale de ultimă generație, o ambulanță tip C, cu echipamente de resuscitare și terapie intensivă, iar în curând va avea și o secție ATI cu 18 paturi.

La Spitalul Sfântul Sava, regula de la care nu se abate niciunul dintre angajați este de a îngriji pacienții ca pe membrii propriei familii.

