Reed Mullin, bateristul trupei Corrosion of Conformity, a murit

Reed Mullin, bateristul şi cofondator al trupei rock americane Corrosion of Conformity, a murit la vârsta de 53 de ani, scrie news.ro.

Cauza decesului anunţat de trupă nu a fost dezvăluită. Este cunoscut că Mullin, timp de mai mulţi ani, a abuzat de alcool şi problemele de sănătate l-au împiedicat de mai multe ori să concerteze, iar în ultimii patru ani a lipsit din trupă.

Reed Mullin a pus bazele Corrosion of Conformity, în 1982, împreună cu basistul Mike Dean şi chitaristul Woody Weatherman. Abordând iniţial un stil apropiat de punk, trupa a lansat albumele „Eye for an Eye” şi „Animosity” în 1984 şi 1985, apoi a schimbat sound-ul, devenind un grup heavy metal.

Solistul Karl Agell s-a alăturat trupei în 1989, iar odată cu albumul „Blind” (1991), au venit succesul comercial şi aprecierea criticilor. El a părăsit formaţia în 1993. Trupa a semnat cu Columbia Records şi a lansat mai multe albume în anii 1990. Cel mai de succes material, „Deliverance”, a apărut în 1994.

Corrosion of Conformity s-a depărţit de Columbia şi, după o pauză de câţiva ani, s-a reunit în 2010.

Grupul a continuat să susţină concerte şi să înregistreze, însă problemele lui Mullin cu alcoolul s-au înrăutăţit şi a fost înlocuit în trupă după ce a ratat mai multe show-uri în 2016. El a mai colaborat sporadic cu trupa.