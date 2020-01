Drama 'Les misérables' este marea câştigătoare a celei de-a 25-a gale a premiilor Lumière

Drama „Les misérables”, scrisă şi regizată de Ladj Ly, este marea câştigătoare a celei de-a 25-a gale a premiilor Lumière, care au fost acordate luni seară la Paris şi unde Roman Polanski a fost desemnat cel mai bun regizor, potrivit news.ro.

Ediţia de anul acesta a premiilor acordate de presa străină de la Paris a fost prezidată de actriţa Isabelle Huppert.

„Les misérables” a primit anul trecut Premiului Juriului la Cannes, a fost nominalizat la Globurile de Aur, a câştigat în weekend premiul Goya pentru film european şi este selectat la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar. La premiile Lumière, a primit 7 nominalizări.

Lungmetrajul de debut al lui Ladj Ly a fost desemnat, la Paris, cel mai bun film, a câştigat premiul pentru scenariu (Ly şi Giordano Gederlini), iar Alexis Manenti a primit trofeul pentru actor-revelaţie.

Filmul este produs de Toufik Ayadi şi Christophe Barral de la SRAB Films.

„Les misérables” a fost inspirat de revoltele din urmă cu 15 ani din Franţa şi este centrat pe tensiunile dintre rezidenţii unei suburbii a Parisului şi poliţie.

Filmul „J’accuse” al lui Roman Polanski a fost nominalizat la cinci categorii ale premiilor Lumière şi s-a impus la categoria regie. Cineastul nu a fost prezent la gală, iar trofeul a fost ridicat de asistentul lui de regie.

„J’accuse” a primit, anul trecut, Leul de Argint la Veneţia şi a fost filmul cu cele mai mari încasări în cinematografele franceze, în ciuda scandalului în care este implicat Polanski.

Drama „Portrait de la jeune fille en feu”, de Céline Sciamma, premiată pentru scenariu la Cannes 2019 şi nominalizată la Globurile de Aur, a fost câştigătoare la două categorii ale premiilor Lumière - cea mai bună actriţă (Noemie Merlant) şi cea mai bună imagine (Claire Mathon).

Cel mai bun actor a fost desemnat Roschdy Zem, pentru rolul din „Roubaix, une lumière”, de Arnaud Desplechin, iar cea mai bună actriţă-revelaţie a fost aleasă Nina Maurice pentru rolul din „Camille”, de Boris Lojkine.

Cea mai bună coproducţie internaţională a fost aleasă „It Must Be Heaven”, regizată de Elia Suleiman, Alexandre Desplat a fost premiat pentru coloana sonoră a filmului „Adults in the Room” al lui Costa-Gavras, iar „M”, de Yolanda Zauberman, a fost desemnat cel mai bun documentar.