Școlile și grădinițele se redeschid după aproape 10 luni de carantină!

După două săptămâni de lockdown, aproape 10 luni de carantină și vacanță forțată școlile și instituțiile preșcolare din regiunea Cernăuți și-au redeschis porțile. Zâmbete pe fețele copiilor, bucurii și speranțe în inimile profesorilor și părinților.

La 16 martie 2020 au intrat în carantină toate instituțiile de învățământ din nordul Bucovinei. De atunci și până în octombrie 2020 școlile au lucrat în regim on-line, iar în luna octombrie unele instituții de învățământ au fost redeschise, însă nu pentru mult timp.

La Gimnaziul nr. 6 „Alexandru cel Bun” din Cernăuți cu predarea în limba română nu au fost înregistrate în ultimul timp cazuri de infectare cu Covid 19. Toți cei 351 de elevi sunt sănătoși și au revenit la școală.

Copiii sunt dornici de comunicare, copiii au nevoie de lecții pe viu, afirmă Doina Colesnicov, profesoară de română la Gimnaziul „Alexandru cel Bun” din Cernăuți

Revenirea la școală după aproape 10 luni de carantină și vacanță forțată, a constituit un prilej de bucurie, nu doar pentru elevi și profesori, dar și pentru părinți, care erau mereu îngrijorați de procesul on-line de învățământ.

”Începând cu luna martie 2020 procesul de învățământ în formă de zi a fost întrerupt și am trecut la forma „învățământ la distanță” cu care am și încheiat anul de învățământ 2019-2020. Anul acesta 2020-2021 din păcate tot l-am început la forma „învățământ la distanță”, dar spre fericirea noastră și a părinților, și nu în ultimul rând și a copiilor, am avut o perioadă de 4 săptămâni în luna octombrie când ne-am așezat în bănci. Practic, ne-am întors la sistemul normal de instruire. Cu excepție că au fost prescurtate puțin orele, durata lecțiilor. Începând cu luna noiembrie și până la momentul dat iarăși am desfășurat procesul educațional on-line. Mă bucur foarte mult și cred că acest fapt este împărtășit și de părinți, și de cadrele didactice că începând cu ziua de astăzi 25 ianuarie iarăși ne-am așezat în bănci. Au fost propuse mai multe variante, dar reieșind din situația că contingentul de elevi de la noi din școală ne dă posibilitate să ne așezăm cu toții în bănci, am ales sistemul mixt de instruire. Practic, la noi toți sunt la școală…”, a declarat directorul școlii Ion Ignat.

Sursa: Agenția BucPress – www.bucpress.eu