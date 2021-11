Regiunea Liguria, Genova - o prioritate în programul Camerei de Comerț și Industrie a României în Italia

CCIRO Italia (Camera de Comerț și industrie a României în Italia) a organizat în zilele 10-11 noiembrie o misiune economica la Genova, acțiune prin care președintele CCIRO Italia, Eugen Terteleac, a demarat discuții asupra realizării unor proiecte de interes comun între Liguria și România, proiecte cu caracter socio-economice care vizează în special dezvoltarea schimburilor economice și socio-culturale, și anume:

8. Programe și suport pentru comunitatea de români din Genova pentru integrarea membrilor acesteia și în politica regională sau națională din Italia. Procesul de integrare și reprezentativitate a românilor din Liguria devine o realitate și are o importanță semnificativă în relația dintre cetățeni și instituții

3. Transferul de experiență și know-how-ului tehnologiei din regiunea Liguria către economia românească: șantiere navale, servicii de IT, companii de construcții, infrastructură, sănătate publică, producția derivatelor din petrol și turism

1. Dezvoltarea și promovarea unor programe cu destinațiile turistice din Liguria și a celor românești (mare, croaziere în Liguria, munte, delta Dunării, mănăstiri și turism medical în România, etc.)

Cu ocazia vizitei în regiunea Liguria, președintele CCIRO Italia, Eugen Terteleac, a declarat: ,,Prieteni dragi, români, italieni, reprezentanți instituționali, oameni de afaceri, închei această misiune și vizită la Genova spunându-vă că în doar două zile am reușit împreună cu interlocutorii mei să ne facem o imagine asupra oportunităților de dezvoltare a schimburilor economice dintre regiunea Liguria, Genova și România. Sunt oportunități foarte mari, transferul de experiență și know-how, aparatură și protocoale sunt necesități imediate pentru economia românească și oportunități foarte mari pentru cea italiană. În cadrul întrevederilor avute, am căzut de comun acord să conlucrăm pentru dezvoltarea schimburilor economice dintre România și această splendidă regiune, să lucrăm în interesul cetățenilor, a oamenilor se afaceri care trăiesc în acest frumos colț de rai. Mulțumesc mult doamnei Lorella Fontana și domnului Davide Rossi, consilieri ai primăriei Genova, domnului Giacomo Drago - președinte Giam Pharma International pentru suportul logistic și organizarea impecabilă a întâlnirilor din cele două zile. Mulțumesc și asigur încă odată prețuirea, respectul, colaborare și suportul meu pentru îndeplinirea celor 10 puncte stabilite în aceste discuții. Totodată, doresc să mulțumesc domnului Piero Righi - director general al aereoportului C. Colombo din Genova, doamnei Paola Bordilli - consilier pentru comerț și artizanat din cadrul municipiului Genova, domnului Stefano Garassino - consilier pentru dezvoltare economică și patrimoniu din Genova, domnului Claudio Garbarino - responsabil de transportul public di Genova, domnului Andrea Carratù - președinte al municipiului Medio Levante, domnului Enrico Mendace - președinte al consorțiului Pro Loco Genovesi, domnului Simone Lanari - presedinte ENES, domnului Corrado Oppedisano - consilier pentru cooperare internațională al Ministerului Afacerilor Externe, domnului avocat Mino Armienti. Permiteţi-mi să închei prin a îi ura succes noului meu coleg, Giuseppe Incarbone, președinte al filialei CCIRO Italia Liguria”.