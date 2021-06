Regiunile capitalelor Berlin şi Praga au cea mai densă reţea feroviară din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat

Cea mai densă reţea feroviară din Uniunea Europeană a fost consemnată în 2019 în regiunile oraşelor Berlin, Germania (698 km de căi ferate la 1.000 kilometri pătraţi) şi Praga, Cehia (491 km per 1.000 kilometri pătraţi), urmate de Hamburg, Germania (395 km per 1.000 kilometri pătraţi), Budapesta, Ungaria (390 km per 1.000 kilometri pătraţi) şi Bremen, Germania (337 km per 1.000 kilometri pătraţi), arată datele publicat vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat), potrivit Agerpres.