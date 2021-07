Regizoarea şi actriţa Agata Trzebuchowska va face parte din juriul Bucharest International Film Festival

Agata Trzebuchowska (n. 1992) a absolvit Universitatea din Varşovia şi Şcoala de Film Wajda. A fost protagonista filmului „Ida”, regizat de Pawel Pawlikowski, a scris şi regizat o lectură performativă intitulată „Alice on the Verge” în colaborare cu grupul de teatru feminist Polish Now. Primul său scurtmetraj, „Heat” (realizat împreună cu Mateusz Pacewicz) a avut premiera la festivalul de film Sundance în 2017 şi a fost acceptat de festivaluri din întreaga lume. De asemenea, a creat şi o dramă experimentală de 30 de minute numită „Vacancy”, care a fost proiectată la mai multe festivaluri internaţionale. În prezent îşi pregăteşte debutul ca regizor în lungmetraj de ficţiune, potrivit news.ro.

Masterclass-ul „De la actorie la regie” va avea loc în limba engleză, iar participarea este gratuită în baza unui proces de selecţie, în urma căruia vor fi admişi participanţii. Masterclass-ul se va desfăşura în perioada festivalului. Mai multe detalii despre masterclass pot fi consultate pe biff.com.ro.

Secţiunile ediţiei BIFF sunt: competiţia oficială de lungmetraj, Panorama, Focus: Grecia, secţiunea istorică „100 de ani de la naşterea Regelui Mihai I al României“, organizată cu sprijinul Casei Regale, programul special Spania, prin care sunt marcaţi 140 ani de relaţii diplomatice între România şi Spania, Romanian Authors, precum şi Socially United in Cinema, secţiune curatoriată de Cristina Cepraga.