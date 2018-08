Regizorul Xavier Dolan îşi va prezenta noul film la Festivalul de Film de la Toronto

Noul film al regizorului canadian Xavier Dolan, primul realizat în limba engleză, va fi prezentat, în premieră mondială, la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto, luna viitoare, potrivit organizatorilor citaţi de AFP.

"The death and life of John F. Donovan", considerat ca cel mai ambiţios lungmetraj în prezent, va fi proiectat în categoria "Special presentations" a festivalului care are loc între 6 şi 16 septembrie, în metropola canadiană.

"Suntem onoraţi să-l prezentăm în premieră mondială la Toronto", a spus directorul artistic al festivalului, Cameron Bailey. "În doar câţiva ani, Xavier Dolan a sedus cinefilii din lumea întreagă prin viziunea personală (...) Această viziune şi talentul său remarcabil de cineast se regăsesc din plin în noua sa operă".

Filmul, în care joacă Susan Sarandon şi Kit Harington, spune povestea unui tânăr actor care rememorează corespondenţa cu o fostă vedetă americană de televiziune cu un deceniu mai devreme şi consecinţele pe care această relaţie epistolară le are asupra vieţii sale.

Xavier Dolan, mai degrabă obişnuit să îşi prezinte filmele la festivalul de la Cannes, nu a putut să arate pelicula pe Croazetă anul acesta pentru că montajul nu a fost finalizat la timp.

Tânărul realizator a anunţat în februarie că a eliminat din scenariu personajul negativ jucat de actriţa americană Jessica Chastain, pentru că era introdus prost în poveste, scrie News.ro.