Replică FULGER a lui Victor Ponta, după ce Liviu Dragnea l-a numit SECURIST: 'Liviu - iar te scarpini la bubă? Dacă te scarpini singur la bubă, te pot ajuta!'

Liviu Dragnea a comentat, duminică seara, mișcările de pe scena politică, declarând că partidele nou înființate- PLUS și Pro România, conduse de Dacian Cioloș și Victor Ponta sunt ale "securiștilor".

"Securiștii și-au făcut două partide. Unul pe stângă, unul pe dreapta. Pe stânga e partidul lui Maior și Coldea, Pro România, și pe dreapta partidul lui Cioloș. E simplu. Asta arată o foarte mare disperare. Faptul că au început să desfacă conservele arată o mare disperare, ceea ce e de bine", a declarat Liviu Dragnea.

Victor Ponta a reacționat instantaneu și i-a adus aminte fostului său coleg de legăturile sale cu serviciile. În plus, Ponta i-a lansat și o ironie: ”Dacă te scarpini singur la bubă, te pot ajuta!”. Fostul președinte PSD îi aduce aminte actualului lider al partidului cum îl ruga pe George Maior să îi angajeze o fostă iubită, alta decât actuala, Irina Tănase, la SRI.

”Liviu - iar te scarpini la buba?

1. Imi aduc aminte ca tu taiai porcul la vila T14 a SRI si alergai mesenii cu soriciul

2. Imi aduc aminte ca tu ai comandat vin scump din America sa il faci cadou lui Florian Coldea de ziua lui sa il impresionezi / si dupa alegerile din Decembrie 2016 tu ai fugit la Coldea sa il rogi sa il convinga pe Iohannis sa te puna Premier

3. Imi aduc aminte ca tu il bateai la cap pe George Maior sa o angajeze pe iubita ta de atunci la SRI ( ca erai casatorit nu conteaza ca tu esti cu “familia traditionala”) si tot explicai ca ea stie ruseste ca a studiat la Moscova

4. Sa imi aduc aminte ca in ziua in care ai fost prima data condamnat de ICCJ in 2015 ai venit la mine in birou si m-ai batut la cap sa mergem la “baieti” la SRI sa le ceri ajutorul la recurs?

Nu vrei sa schimbi placa asta si sa ne spui in 2018 din banii dati de la Buget la PSD de cate ori ai platit zborurile cu avioane si elicoptere private pentru tine si noua iubita?

Daca te scarpini singur la buba te pot ajuta!”, e mesajul lui Ponta.

