Replica lui Florin Cîțu pentru liderul deputaților USR - VIDEO

Premierul Florin Cîțu a reacționat miercuri după ce liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, a spus că din punct de vedere al marketingului, campania de vaccinare a fost un eșec de care responsabili sunt Valeriu Gheorghiță, Anfrei Baciu și Florin Cîțu.

„Nu au fost niste tinte pe care le-am creat din neant. Sunt obiective discutate cu specialistii. Ce a facut guvernul foarte bine a fost sa cream conditiile pentru a fi vaccinati 10 milioane de oameni. Tot ce a tinut de Guvern, de a crea conditiile, am facut. Pana la urma toata aceasta campanie de vaccinare e sustinuta doar de Guvern. Intr-o societate in care avem mesaje contra Guvernului, e tot mai greu de dus. As vrea sa vad din partea celor care critica ca se implica mai mult in campanie”, a spus Cîțu.