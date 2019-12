Report de aproximativ 4,5 milioane de euro la Loto 6/49

Un report în valoare de aproximativ 21,5 milioane de lei (aproximativ 4,5 milioane de euro) se înregistrează la categoria I a jocului Loto 6/49, pentru tragerile loto care vor avea loc joi, informează Loteria Română, într-un comunicat remis luni.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,14 milioane de lei (peste 448.000 de euro), potrivit sursei.La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 2,44 milioane de lei (peste 511.000 de euro), iar la Noroc Plus, la categoria I, reportul depăşeşte 234.000 de lei (aproximativ 50.000 de euro).La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 531.100 lei (peste 111.100 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 134.500 de lei (peste 28.100 de euro).Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc joi, 19 decembrie, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat 23.299 de câştiguri, în valoare totală de 2.161.416,48 lei.La jocul Joker, la categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câştiguri a câte 86.658,38 lei fiecare. Biletele câştigătoare au fost jucate la agenţii din Braşov, Craiova, Oradea şi Piatra Neamţ. Posesorul biletului jucat la agenţia din Braşov a obţinut două câştiguri de categoria a II-a, două de categoria a IV-a şi patru de categoria a VI-a, biletul fiind completat, în total, cu 36 de variante şi o variantă la Noroc Plus.La categoria a III-a a jocului Joker s-a înregistrat un câştig în valoare de 128.851,81 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Paşcani şi a fost completat cu două variante simple la Joker.