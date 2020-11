Report la Joker de peste 2,8 milioane de euro: La 6/49 peste 1,13 milioane de euro, în joc

Joi, 12 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 8 noiembrie, Loteria Romana a acordat peste 11.000 de castiguri in valoare totala de peste 720.300 de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,53 milioane lei (peste 1,13 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,78 milioane lei (peste 366.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 13,66 milioane lei (peste 2,8 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de aproximativ 595.000 de lei (peste 122.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 469.000 de lei (peste 96.400 de euro).

La tragerea Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 474.000 de lei (peste 97.300 de euro). La Super Noroc, se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 52.700 de lei.

La tragerea Joker de duminica, 8 noiembrie, la categoria a III-a s-a inregistrat un castig in valoare de 52.106,10 lei, pe un bilet jucat la o agentie din Braila.