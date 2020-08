Report URIAȘ la jocul Loto 6/49: la Joker te poți îmbogăți

Un report de peste 9,76 milioane de lei (peste 2 milioane de euro) se înregistrează la categoria I a jocului Joker, pentru tragerile loto care vor avea loc duminică, a informat Loteria Română.

La categoria I a jocului Loto 6/49, reportul este de aproximativ 1,75 milioane lei (peste 361.000 de euro), iar la Noroc de peste 969.000 de lei (peste 200.000 de euro).



Potrivit comunicatului, duminică, 30 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 27 august, Loteria Română a acordat peste 13.100 de câştiguri în valoare totală de peste 582.000 de lei.



Totodată, la Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 126.500 de lei (peste 26.000 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 425.000 de lei (aproximativ 88.000 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 31.600 de lei.