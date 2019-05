Reprezentanții SNLP, invitați de Ana Birchall la Guvern - Ministrul interimar al Justiției dorește închiderea conflictului

Sindicatul Naţional al Lucrătorilor de Penitenciare (SNLP) anunță, în urma protestelor de ieri, că ministrul interimar al Justiției Ana Birchall i-a contactat pentru a-i invita miercuri la Guvern la dezbateri pentru închiderea conflictului. În dialog cu președintele SNLP, Ana Birchall a afirmat „sub cuvânt de onoare” că își doreste rezolvarea rapidă a problemelor. De asemenea, SNLP împreună cu FSSP au decis suspendarea calendarului de proteste, urmând o etapă dedicată „dialogului real”.

„Imediat ulterior protestului de la Giurgiu, ministrul interimar al justitiei, Ana Birchall ne-a contactat informandu-ne ca miercuri (de principiu la ora 12,00) suntem invitati la Guvern in scopul dezbaterii prioritatilor stabilite cu ANP/MJ, pentru inchiderea conflictului. Este primul aspect concret care se intampla si prin urmare vom da curs invitatiei deoarece exact acest lucru l-am solicitat din primul moment.

In dialog cu presedintele SNLP, Ana Birchall a afirmat sub cuvant de onoare ca nu isi doreste altceva decat rezolvarea rapida a problemelor, fiind apreciate ca deranjante preluarile media care indica scandarea unor lozinci in care i s-ar fi cerut demisia. Atat pe aceasta cale cat si prin comunicatul pe care il vom emite, precizam ca nu a fost ceruta demisia ministrului, aceasta revendicare nefiind nici logica si nici inclusa in planul nostru de actiuni. De altfel am cerut inclusiv corectarea articolului publicat de un important site de stiri. Singura scandare care a inclus numele unor persoane este celebra deja lozinca “Toader ai ratat / Birchall fii barbat!”

Totodata, impreuna cu FSSP am analizat situatia si am decis suspendarea calendarului de proteste urmand o etapa speram dedicata unui dialog real cu efecte concrete. In functie de rezultatele pe care mizam, se poate decide inchiderea conflictului. Lipsa unor certitudini in plan bugetar si a garantarii unor solutii pentru revendicarile noastre, va duce, insa, automat la reactivarea actiunilor si implicit la organizarea unui miting in Piata Victoriei cu cei minim 3000 de participanti pe care i-am promis! Am dovedit ca nu glumim, ca nu amenintam cu fantome si nici nu protestam declarativ asa cum mai umbla obiceiul prin miscarea sindicala ci ca atunci cand spunem 1000 sunt 1000 iar cand spunem 3000 vor fi 3000!”, transmite SNLP printr-un comunicat de presă.