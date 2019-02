Reproșuri pentru Gabriela Firea: PSD v-a făcut mare!

Consilierul general Orlando Culea i-a transmis, vineri, primarului Capitalei, Gabriela Firea, să se abțină de la atacurile la adresa PSD pentru social-democrații sunt cei care „i-au pus în brațe” funcțiile pe care le deține.

„Vazand agresivitatea si incrancenarea cu care improscati cu de toate, de la noroi la amenintari, in stanga si-n dreapta, in legatura cu alocarile bugetare nu pot decat sa va rog sa va ponderati iesirile, sa va reconsiderati pozitia si sa nu mai manipulati cetatenii sugerand ca acestia sunt impartiti, de catre conducerea PSD, pe categorii de prezumtivi votanti deoarece dumneavoastra sunteti aceea care ati procedat astfel din prima zi in care v-ati instalat confortabil in fotoliul de primar general. Credeti ca puteti cumpara loialitatea oamenilor cu vouchere de biciclete/trotinete, cu vacante in Grecia pentru varstnici si pe litoralul romanesc pentru cei tineri, cu tot felul de recompense pentru te miri ce, cu ochelari de vedere, cu balciuri si concerte neintrerupte, cu pâine si circ? Vi se pare ca suntem in perioada de decadenta a Romei republicane, când plebeilor nemultumiti li se ofereau spectacole de circ, la sfârsitul carora primeau gratuit alimente? In sens general, a oferi pâine si circ înseamna a da maselor lucruri neînsemnate, pentru a le distrage atentia de la lucrurile reale. Va recunoasteti in acesta trimitere la obiceiurile din antichitate? Ei bine, aflati ca vi se potriveste perfect, doar ca diferenta consta calitatea celor carora va adresati asa ca va sfatuiesc sa nu-i subestimati pe bucuresteni”, a transmis, vineri, consilierul general Orlando Culea (PSD), potrivit unui comunicat de presă remis ȘTIRIPESURSE.RO.

„In 2018 unele din companiile municipale au beneficiat de cca 90.000.000 euro ca majorare de capital, ceea ce reprezinta jumatate din suma alocata PMB in minus prin proiectul legii bugetului. Avand in vedere ca acestea au fost infiintate de doi ani, ca au trecut de etapa de organizare si ca au fost inzestrate cu resursa umana de calitate indoielnica din pacate, prin grija dumneavoastra si a apropiatilor dumneavoastra, putem presupune ca anul acesta nu vor mai avea nevoie de alocari de bani de la bugetul PMB astfel ca jumatate din problema supusa atentiei publice cu atata ipocrizie este rezolvata. Cat priveste cealalta jumatate, sta la indemana domniei voastre s-o rezolvati prin constructia bugetului astfel incat prioritati sa fie adevaratele probleme care stau in sarcina edilului, adica acelea pentru cetateni, nu pentru bunastarea proprie si a apropiatilor”, a adăugat social-democratul.

Orlando Culea i-a mai transmis Gabrielei Firea că niciodată nu a fost un „competitor”.

„Am observat ca ati adus vorba de competitie. Ei bine, nu sunteti calificata sa folositi acest termen pentru ca dumneavoastra nu ati fost un competitor niciodata ci o persoana privilegiata careia PSD, prin munca a mii de membri, i-a pus in brate diverse demnitati pe care dovediti cu fiecare zi ce trece ca nu le-ati meritat, asa incat, daca nu sunteti capabila de recunostinta, macar aveti decenta sa va abtineti de la atacuri si insinuari de natura a manipula atat opinia publica cat si membrii partidului care v-au facut mare”, a conchis consilierul general PSD.

Citește și: Gabriela Firea, IEȘIRE VIOLENTĂ: Liviu Dragnea lovește în electoratul PSD .