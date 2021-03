Republica Moldova: Comemorarea a 29 de ani de la declanşarea conflictului în Transnistria

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adus marţi un omagiu eroilor căzuţi în războiul din Transnistria, de la declanşarea căruia s-au împlinit astăzi 29 de ani, precum şi veteranilor conflictului de pe Nistru, depunând flori la complexul memorial 'Eternitatea' din Chişinău, alături de preşedintele parlamentului, Zinaida Grecianîi, şi de premierul interimar Aurel Ciocoi, relatează mass-media moldovene, anunță AGERPRES.

'Un zid s-a pus între comunităţile noastre, între satele şi oraşele noastre, între destinele noastre. Graniţele nu trec pe râuri, graniţele trec prin suflete. Am pierdut vieţi omeneşti, am pierdut liniştea din familii, am plătit şi continuăm să plătim pentru acest conflict menţinut artificial', a declarat Maia Sandu, cu ocazia Zilei Memoriei şi Recunoştinţei, marcată în Republica Moldova la 2 martie în amintirea declanşării războiului din Transnistria în 1992, potrivit Deschide.md.

Omagiind veteranii conflictului armat de la Nistru pentru apărarea integrităţii şi independenţei teritoriale a Republicii Moldova, Maia Sandu a apreciat implicarea veteranilor în fiecare moment de răscruce a ţării şi a spus că în continuare contează pe ei, relatează postul de radio Europa Liberă.

Cu această ocazie, liderul Partidului Socialist din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a evocat atât victimele conflictului, cât şi pe pacificatorii ruşi într-un mesaj pe pagina sa de Facebook. 'Am adus un omagiu victimelor şi am subliniat faptul că evenimentele tragice din anul 1992 (...) au devenit cea mai sumbră şi mai tristă pagină din istoria modernă a Republicii Moldova', scrie Dodon, adăugând: 'Suntem recunoscători forţelor de menţinere a păcii (ruse), care asigură pacea şi liniştea pe malurile Nistrului de aproximativ 30 de ani'.

La ceremoniile de la Chişinău cu această ocazie, Constantin Covrig, liderul Asociaţiei 'Forţa Veteranilor' a spus că veteranii au luptat pentru drapel, imn, pentru independenţă. După care, au trebuit să lupte cu sărăcia, cu indiferenţa guvernărilor care s-au perindat una după alta în Republica Moldova.

La 2 martie 1992 a izbucnit războiul din Transnistria, provocat de regimul separatist de la Tiraspol, susţinut de Federaţia Rusă prin implicarea Armatei a 14-a care staţiona în regiunea transnistreană. Luptele au durat câteva luni, iar la 21 iulie 1992, preşedinţii de atunci ai Republicii Moldova şi Rusiei, Mircea Snegur, respectiv Boris Elţin, au semnat un acord de încetare a focului.

În conflictul din Transnistria au participat aproximativ 28.000 de combatanţi, militari şi rezervişti ai Armatei Naţionale, angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului de Informaţii şi Securitate de la Chişinău, sute de voluntari şi civili. Şi-au pierdut viaţa circa 400 de cetăţeni, iar aproape 1.200 au fost răniţi. Numeroase persoane au fost date dispărute, inclusiv din rândul populaţiei civile, potrivit Deschide.md.