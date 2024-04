Republica Moldova trebuie să fie integrată în planul de reconstrucție a Ucrainei și să participe la masa de discuții privind reabilitarea țării vecine, devastate de război. Opinia aparține reprezentanților societății civile, potrivit cărora Republica Moldova trebuie să asigure tranzitul mărfurilor din Uniunea Europeană spre Ucraina, în acest sens fiind necesare investiții în infrastructura terestră și feroviară, notează IPN citat de stiripesurse.md

Directorul-adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) spune că Republica Moldova trebuie să beneficieze de fonduri occidentale pentru a-și dezvolta infrastructura, astfel asigurând tranzitul mărfurilor necesare reconstrucției Ucrainei.

„Republica Moldova trebuie să fie integrată în planul de reconstrucție a Ucrainei și să beneficieze, la rândul ei, de fonduri pentru a reuși să faciliteze conexiunile cu Ucraina, în special, pe dimensiunea transporturilor, pe dimensiunea energetică, a serviciilor. Cu siguranță, trebuie să ne ajustăm unele proiecte începute după 24 februarie 2022. Aici mă refer, în special, la conexiunile feroviare cu Ucraina. Cred că vor fi necesare multe investiții. În același timp, rutele terestre trebuie îmbunătățite. Avem nevoie de un drum național care să asigure o conexiune între Iași și Odessa. O autostradă care să asigure un trafic rapid între Iași – Chișinău – Odessa și să faciliteze tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova”, a spus directorul-adjunct IPRE, Mihai Mogîldea, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.

Ieri, președintele Maia Sandu și premierul Dorin Recean au avut o întrevedere cu reprezentantul special al SUA pentru reconstrucția economiei Ucrainei, Penny Pritzker. Potrivit experților, vizita la Chișinău a înaltului oficial american vorbește despre importanța pe care o are Republica Moldova în procesul de reabilitare a țării vecine.

„SUA înțeleg că Ucraina și Republica Moldova sunt cele mai afectate state de război. Noi nu am avut nenorocul să fim chiar victime directe, dar economia noastră a avut cel mai mult de suferit. În plus, am avut cel mai mare număr de refugiați pe cap de locuitor, care încă mai sunt în Republica Moldova. Efortul de reconstrucție a Ucrainei va însemna și un efort de reintegrare a acestor refugiați. De aceea, Republica Moldova trebuie să aibă un loc la masă și să fie parte a unui veritabil plan Marshall de reconstrucție a Ucrainei”, a spus expertul Watchdog, Andrei Curăraru.

„Ar fi bine ca autoritățile de la București să profite de această situație de criză pentru a obține mai rapid fonduri de la Uniunea Europeană pentru autostrada Iași – Chișinău – Odessa. Fără o infrastructură corespondentă pe teritoriul României, orice demers de a construi o infrastructură serioasă în Moldova și în partea de sud a Ucrainei nu ar ajuta, pentru că toate materialele nu pot ajunge doar pe apă”, a spus comentatorul politic, Mihai Isac.

Aflat la Chișinău, reprezentantul special al SUA pentru reconstrucția economiei Ucrainei, Penny Pritzker, a subliniat că SUA vor rămâne un partener de încredere pentru Republica Moldova în eforturile de modernizare a țării, îmbunătățirea conectivității, atragerea investițiilor și realizarea agendei europene.