Restricții de trafic în Bucureștipentru desfăşurarea evenimentului Dinner in the Sky şi a unui marş cu biciclete

Traficul în zona centrală a Capitalei este restricţionat, sâmbătă, pentru desfăşurarea evenimentului "Dinner in the Sky" şi a unui marş cu biciclete. Alte restricţii sunt valabile, în tot weekend-ul, în zona fântânilor din Piaţa Unirii, unde are loc "Simfonia Apei" potrivit nes.ro

Potrivit Brigăzii Rutiere, sâmbătă, între orele 10.00-23.00, se va desfăşura evenimentul "Dinner in the sky", pe Bd. Magheru nr. 5-7, în parcarea adiacentă hotelului Lido.

Ca urmare, încă din cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, este restricţionat traficul pe Str. Benjamin Franklin, segmentul cuprins între Str. Nicolae Golescu şi Bd. Magheru.

Tot sâmbătă, între orele 15.00-17.00, se va desfăşura un eveniment sportiv, constând într-un marş cu biciclete pe următorul traseu: Piaţa Constituţiei - Bd. Unirii - Piaţa Unirii zona fântâni - Piaţa Alba Iulia (zona Băncii BCR) punct final. Deplasarea participanţilor se va face pe banda I de circulaţie, cu respectarea normelor rutiere.

Şoferii sunt rugaţi să reducă viteza, să circule cu prudenţă când trec pe lângă grupurile de biciclişti şi să respecte semnalele poliţiştilor rutieri.

De asemenea, şi în acest week-end, între orele 20.30-22.30, se va desfăşura evenimentul cultural "Simfonia Apei" în Piaţa Unirii - Fântâni Unirii.

Astfel, este restricţionat traficul rutier pe Bd. Unirii, segmentul cuprins între Bd. Dimitrie Cantemir şi Splaiul Independenţei (zona fântâni).

Brigada Rutieră recomandă ca rute ocolitoare: Spl. Independenţei – Piaţa Unirii – Bd. Corneliu Coposu; Bd. Regina Maria – Piaţa Unirii – Spl. Unirii; Bd. Dimitrie Cantemir – Pasaj Unirii – Piaţa Universităţii.