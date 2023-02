VIDEO Revoluție în Republica Surinam: zeci de persoane au pătruns cu forța în Parlament

Zeci de protestatari au pătruns cu forța în clădirea Parlamentului din Surinam (țară situată în partea de nord nord-est a Americii de Sud, cu largă ieșire la Oceanul Atlantic.), iar alte sute de persoane au manifestat violent, vineri, în capitala Paramaribo, ciocnindu-se cu forțele de ordine, pe fondul demonstrațiilor antiguvernamentale care au degenerat, informează Rador.

Mii de oameni au ieșit pe străzile capitalei Paramaribo în cadrul unor manifestații inițial pașnice împotriva măsurilor de austeritate guvernamentale, inclusiv împotriva măsurii privind eliminarea subvențiilor, pe fondul inflației ridicată. Protestele au luat o turnură violentă când demonstranții care aruncau cu pietre și sticle în forțele de ordine au luat cu asalt terenul din jurul clădirii Parlamentului, unii ajungând în clădire fiind ulterior forțați să se întoarcă, a declarat un martor pentru Reuters.

Poliția a ripostat cu gaze lacrimogene

Alți protestatari au incendiat și au jefuit magazine din oraș, multe dintre ele închise ca măsură de precauție pe fondul tulburărilor sociale.

Guvernul președintelui Chan Santokhi a condamnat violența și a anunțat că a înființat un grup operativ pentru a-i trage la răspundere pe cei responsabili de asaltul asupra Parlamentului. "Se vor lua măsuri ferme împotriva persoanelor care au coordonat, au produs și au provocat distrugeri în aceste atacuri", se precizează într-un comunicat.

Inflație mare

Surinam, o fostă colonie olandeză din nordul Americii de Sud, cu o populație de 610.000 de locuitori, a raportat o inflație de 54,6% pentru 2022. Protestele au loc în aceeași săptămână în care cel mai mic partid din guvern a părăsit coaliția de guvernământ, invocând dezacorduri cu privire la sărăcie și la politicile sociale.

Scurt istoric

Colonizată pentru prima dată de către spanioli în secolul al XVI-lea, iar apoi ocupată de englezi în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, Surinam a devenit colonie olandeză în 1667, relatează MAE.

În 1975, Olanda a acordat independența coloniei. În anul 1980 s-a instaurat regim militar care a declarat Surinam republică socialistă, fiind condusă de o succesiune de administrații civile până în 1987, când presiunea internațională a forțat alegerile democratice. În 1990, armata a răsturnat conducerea civilă, dar un guvern ales democratic și format dintr-o coaliție de patru partide, a revenit la putere în 1991. Coaliția s-a extins la opt partide în 2005 și a guvernat până în august 2010, când alegătorii au optat pentru reîntoarcerea fostul lider militar Desiré Delano Bouterse și coaliția sa de opoziție la putere. Președintele Bouterse a fost reales în 2015, pentru un nou mandat de cinci ani, care a durat până la alegerile din mai 2020.

#Paramaribo #Suriname????????- Crowds of protesters have stormed into the National Assembly building grounds at #Onafhankelijkheidsplein within the capital city with some vandalism seen (????Harvey Panka) pic.twitter.com/sPqa3R4uN7