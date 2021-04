Rezultate din NHL

Rezultate înregistrate vineri în meciurile programate în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă NHL, potrivit Agerpres:

Anaheim Ducks - Arizona Coyotes 2-4

Los Angeles Kings - San Jose Sharks 0-3Edmonton Oilers - Calgary Flames 3-2Colorado Avalanche - St. Louis Blues 3-2Winnipeg Jets - Toronto Maple Leafs 1-2 (după prelungiri)New Jersey Devils - Washington Capitals 1-2 (după prelungiri)

În clasamentul Diviziei Centrale, Tampa Bay Lightning ocupă primul loc cu 52 puncte, urmată de Florida Panthers 52, Carolina Hurricanes 51, etc.



Washington Capitals este lider în Divizia de Est cu 52 puncte, urmată de Pittsburgh Penguins 50, New York Islanders 50, Boston Bruins 41, etc.

În Divizia de Nord, Toronto Maple Leafs conduce cu 51 puncte, urmată de Edmonton Oilers 47, Winnipeg Jets 47, Montreal Canadiens 41, etc.



În Divizia de Vest, lider este Colorado Avalanche cu 52 puncte, urmată de Las Vegas Golden Knights 50, Minnesota Wild 46, Arizona Coyotes 39, etc.