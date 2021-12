Rijksmuseum din Amsterdam a anunţat „prima şi ultima” expoziţie cu toate tablourile de Johannes Vermeer care pot fi transportate, directorul susţinând că rivalitatea în creştere dintre muzee va face ca o astfel de cooperare internaţională să fie puţin probabilă în viitor, scrie The Guardian, arată News.ro.

Vermeer, a cărui cea mai cunoscută lucrare este „Girl with a Pearl Earring/ Fata cu cercel de perlă”, datată din jurul anului 1665, se crede că a pictat 35 de capodopere, din care 23 au fost prezentate împreună acum 26 de ani la Mauritshuis în Haga.

Taco Dibbits, directorul Rijksmuseum, a spus că instituţia sa ar depăşi acest număr, dar nu se aştepta ca o astfel de colecţie să fie posibilă vreodată din cauza vechimii lucrărilor şi a competiţiei intense dintre galerii pentru a atrage vizitatori.

„Ceea ce vreau să spun, dacă privim de la expoziţia din 1996, este din ce în ce mai dificil să luăm împrumuturile din cauză că Vermeer este un pictor emblematic”, a spus el. Pentru muzee este din ce în ce mai dificil să se despartă de lucrările lui Vermeer. Pentru că este prima expoziţie (pentru Rijksmuseum), a creat un asemenea sentiment încât trebuie să o facem acum deoarece oferă o oportunitate de a compara şi de a face studii împreună.

„Presiunea muzeelor de a face expoziţii este mare. Sunt din ce în ce mai multe muzee în lume şi lucrările din secolul al XVII-lea sunt fragile”.

Vermeer, care a trăit şi a lucrat în Delft, în vestul Regatului Ţărilor de Jos, este considerat la scară largă drept unul dintre cei mai buni artişti din istorie, alături de Rembrandt, Van Gogh şi Picasso, dar se ştie relativ puţin despre el sau despre subiectele picturilor sale. Abia era cunoscut ca artist când a murit la 43 de ani, în 1675.

Din 10 februarie 2023 până pe 4 iunie 2023, Rijksmuseum va expune capodopere precum „Girl with a Pearl Earring”, împrumutat de la Mauritshuis; „The Geographer”, de la Städel Museum din Frankfurt; „Lady Writing a Letter with her Maid” de la National Gallery a Irlandei din Dublin, şi „Woman Holding a Balance” de la National Gallery of Art din Washington.

Proaspăt restauratul tablou „Girl Reading a Letter at the Open Window” de la Old Masters Picture Gallery din Dresda, va fi văzut pentru prima dată în Olanda.

Rijksmuseum deţine în colecţie patru capodopere de Vermeer, inclusiv „The Milkmaid and The Little Street”.