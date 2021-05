Ringo Dămureanu, deputat AUR: 'Statul are obligaţia să susţină contactul permanent cu diaspora şi comunităţile istorice româneşti'

Deputatul AUR de Dolj Ringo Dămureanu, vicepreşedinte al acestei formaţiuni politice, afirmă că statul român are obligaţia să asigure cadrul legal şi financiar necesar pentru menţinerea unui contact permanent cu diaspora românească şi comunităţile istorice româneşti.

Dămureanu afirmă, într-un comunicat de presă remis AGERPRES, că miercuri, la sediul Comisiei pentru constituţionalitate din Camera Deputaţilor, a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai diasporei româneşti din Republica Moldova şi din Kazahstan, respectiv, Adrian Gheţea şi Nicolae Plushskis, iar în calitatea de parlamentar şi vicepreşedinte AUR a decis să susţină toate iniţiativele şi proiectele care au ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale românilor, oriunde s-ar afla.

"Astăzi, la sediul Comisiei pentru Constituţionalitate din Camera Deputaţilor, am avut o întâlnire cu reprezentanţi ai diasporei româneşti din Republica Moldova şi din Kazahstan, respectiv, dl. Adrian Gheţea şi dl. Nicolae Plushskis. Am discutat despre dezvelirea unei statui a poetului naţional Mihai Eminescu în Asia Centrală, în capitala Kazahstanului şi despre modificarea legii cetăţeniei în favoarea etnicilor români de pretutindeni. Reuniunea s-a realizat la iniţiativa Centrului European pentru Unitatea Românească (Români - români belgieni, români europeni), condus de domnul Cornel Radu Loghin şi a Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian, reprezentată la această întâlnire prin secretarul general, Dumitru Fornea. În calitate de deputat şi vicepreşedinte AUR, am decis să susţin toate iniţiativele şi proiectele care au ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale românilor, oriunde s-ar afla. Consider că este obligaţia Statului Român să asigure cadrul legal şi financiar necesar pentru menţinerea unui contact permanent cu diaspora românească şi comunităţile istorice româneşti", susţine Dămureanu în comunicatul citat.