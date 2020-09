Robert Cazanciuc, la 30 de ani de existenţă a Senatului: Este un punct de stabilitate, un factor de echilibru al României

Senatul a marcat, joi, într-o şedinţă solemnă, 30 de ani de existenţă postdecembristă, la eveniment fiind prezenţi şi foşti preşedinţi ai acestui for din perioada de după 1990, printre care Nicolae Văcăroiu şi Petre Roman.

Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, care a deschis şedinţa solemnă, a afirmat că Senatul a fost şi este un punct de stabilitate, un factor de echilibru al României."Cele trei decenii pe care le sărbătorim astăzi au trecut parcă într-o clipă (...) Chiar în acest context complicat, Senatul a continuat să-şi afirme profilul de apărător al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. În cei 30 de ani de existenţă postdecembristă, Senatul a reuşit să aducă în spaţiul nostru public firescul dezbaterii noastre parlamentare. (...) Senatul pe care îl sărbătorim astăzi a fost şi este un punct de stabilitate, un factor de echilibru al României, garant al Constituţiei ţării. Activităţii de legiferare li s-a adăugat, în cei 30 de ani pe care îi sărbătorim astăzi, şi diplomaţia parlamentară, prin intermediul căreia Senatul a sprijinit în mod constant interesele statului român. Fără îndoială că trăiţi sentimente de nostalgie, sunt convins că aveţi fiecare dintre dumneavoastră amintiri preţioase pe care le veţi evoca astăzi, sunt amintiri pe care trebuie să le transmitem mai departe, trebuie să le strângem, să le preţuim, pentru că sunt parte a identităţii noastre", a afirmat Cazanciuc.El a menţionat că democraţia trebuie menţinută constant."Democraţia pe care am câştigat-o acum 30 de ani este un sistem viu care trebuie menţinut şi întreţinut neîncetat. Parlamentarismul, dezbaterea pentru găsirea celui mai bun rezultat trebuie să fie energia supremă a democraţiei. Democraţia este o cale pe care trebuie să păşim cu grijă, mereu atenţi la năzuinţele şi speranţele celor care ne trimit să legiferăm", a adăugat Cazanciuc.Nicolae Văcăroiu, preşedintele cu cel mai lung mandat la conducerea Senatului, a afirmat că în 30 de ani au fost adoptate cel puţin 20 mii de legi, referindu-se şi la momentul în care Senatul s-a mutat de la fosta sală Omnia în Palatul Parlamentului."Câte zile şi nopţi am pierdut cu colegii mei din Parlament, cu arhitecţii, ca să construim această superbă sală, ce bătăi de cap, combinaţii de marmură, candelabre, scaune, fotolii comode, cu alte cuvinte crearea condiţiilor ca senatorii să-şi îndeplinească atribuţiile stabilite de Constituţie", a amintit Văcăroiu.El a menţionat, însă, că "s-au produs pe parcurs o serie de modificări în 30 de ani, unele nu prea reuşite", referindu-se la modificările cu privire la revizuirea Constituţiei din 2003. "Nu am înţeles niciodată, deşi am avut discuţii serioase în 2003, cum poţi să prevezi în Constituţie aprobarea tacită a unei legi aflată la prima cameră sesizată dacă depăşeşte 45 de zile sau 60 de zile", a mai explicat Văcăroiu.Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO şi fost preşedinte al Senatului, a transmis un mesaj la şedinţa solemnă, afirmând că membrii Parlamentului joacă un rol cheie în stabilirea direcţiei strategice a oricărei ţări."Diplomaţia parlamentară are un rol extrem de important în susţinerea obiectivelor de politică externă şi securitate. Ca fost preşedinte al Senatului, ministru de Externe şi actual secretar general al NATO, mulţumesc parlamentarilor români din mandatul actual şi din fostele legislaturi din toate partidele pentru tot sprijinul acordat parcursului României pe calea euro-atlanticismului. (...) Îmi aduc aminte cu mare drag de un moment important, de discursul Regelui Mihai în plenul reunit în 2011 şi spunea atunci Regele Mihai: Mersul României europene de astăzi are ca fundament existenţa Parlamentului. Drumul nostru ireversibil către UE şi NATO nu ar fi fost posibil fără acţiunea pentru libertate şi democraţiei a Legislativului românesc de după anul 1989", a afirmat Geoană.Şi europarlamentarul Vasile Blaga, fost preşedinte al Senatului în perioada 2011-2012, a transmis un mesaj, menţionând că la 30 de ani Senatul a atins vârsta unei maturităţi depline."Mulţi ani înainte Senatului României. (...) La aniversarea celor 30 de ani de funcţionare de după Revoluţie, putem spune că Senatul României a atins vârsta unei maturităţi depline. Au fost 30 de ani intenşi în care Senatul a pornit de la a învăţa democraţia, de a-şi înţelege rolul esenţial în funcţionarea statului, până la a veghea la consolidarea democraţiei. (...) Trebuie să facem onoare acestei instituţii care nu este despre noi, ci despre a servi poporului român şi intereselor sale fundamentale", a spus Blaga.Călin Popescu Tăriceanu a afirmat că Senatul "a trecut de perioada tinereţii"."Putem spune că instituţia Senatului a trecut de perioada tinereţii în a doua sa viaţă şi intră în anii maturităţii. Sper că intrarea în al patrulea deceniu de existenţă va înlătura de asemenea orice fel de întrebare şi orice intenţie de a pune sub semnul întrebării existenţa acestei instituţii. Este regretabil că Senatul a ajuns să fie folosit în scop propagandistic, doar aşa poate fi citită tentativa de desfiinţare a Senatului prin referendumul din 2009. (...) Astăzi, existenţa Senatului nu este motivată doar de argumentul istoric, ci şi mai ales de necesitatea reprezentării cât mai bune a politicii şi comunităţilor regionale", a afirmat Tăriceanu, fost preşedinte al Senatului.Cheia succesului Senatului este capacitatea de a negocia pentru a face cu adevărat lucruri care să se reflecte în viaţa mai bună de zi cu zi a cetăţenilor, a subliniat şi Teodor Meleşcanu."În calitate de cameră decizională pentru teme foarte importante, cum ar fi politica externă, ratificarea tratatelor şi altele, evident Senatul are un rol important în activitatea noastră în calitate de senatori. Sigur că suntem foarte multe impresionaţi de sentimentele pe care le avem, de ideile pe care le colectăm de la cei care ne-au votat şi aş vrea să vă spun foarte sincer că, din punctul meu de vedere, trebuie să trecem şi de sentimente şi de iluzii şi să ne concentrăm asupra acelor teme care răspund cu adevărat problemelor cetăţenilor români. (...) Există o regulă de aur a democraţiei foarte simplă: majoritatea decide, opoziţia sau minoritatea se exprimă. Aceasta nu înseamnă însă că atunci când ai o majoritate poţi să treci peste ea", a spus Meleşcanu, fost preşedinte al Senatului.Cu acest prilej, în foaierul Senatului au fost expuse fotografii din arhiva AGERPRES, reprezentând imagini de la şedinţele Camerei superioare din perioada 1990-1992.