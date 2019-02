Robert Negoiță acuză că Liviu Dragnea 's-a spălat pe mâini' de bugetul Primăriei București: Ce replică i-a dat Gabrielei Firea liderul PSD

Robert Negoiță a declarat, după discuțiile cu Liviu Dragnea și cu Eugen Teodorovici, că va mai exista o discuție la Ministerul de Finanțe, subliniind că abordarea a fost greșită la întâlnirea de miercuri, în sensul că primarilor li s-a spus că nu pierd bani față de 2018.

„Ne-am spus punctele de vedere. Abordarea consider că este greșită atunci când ne raportăm la anii anteriori: față de 2018, nu pierdeți bani. Ar trebui să crească proporțional și veniturile, e profund în neregulă să scadă veniturile Primăriei Municipale. Nu e în regulă deloc atâta vreme cât toate au crescut, salariile au crescut. (...) După ce am spus lucrurile acestea, a spus: Eu nu am atribuții, haideți la Ministerul de Finanțe mâine să mai facem o discuție. În consecință, așteptăm un mesaj. Mâine suntem la Minsiterul de Finanțe și mai discutăm o dată pentru ce se întâmplă în municipii și ce se întâmplă în București”, a declarat primarul Robert Negoiță.

Citește și: Răsturnare de situație! Finanțele se împrumută tot de la bănci- Despre ce sumă este vorba

Liviu Dragnea a participat, miercuri seară, la ședința Asociației Municipilor din România unde au avut loc discuții despre bugetul pe 2019. La întâlnire a participat și Gabriela Firea.