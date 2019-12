Robert Negoiță și 3 parlamentari PSD, chemați înapoi în partid / Ciolacu: 'Lui Robert să nu-i fie teamă să candideze sub sigla PSD'

Primarul Sectorului 3 din Capitala, fostul vicepresedinte Robert Negoita, sanctionat cu suspendarea din partid sub conducerea Vioricai Dancila, a fost invitat luni, la conferinta judeteana PSD Bucuresti, sa candideze din nou din partea PSD la alegerile locale, invitatia fiind adresata de liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, in prezenta Gabrielei Firea si a primarilor din Capitala.

`Il astept pe Robert Negoita sa se intoarca cat mai curand in PSD. Si el are nevoie de noi, si noi avem nevoie de el. Lui Robert nu trebuie sa-i fie teama sa candideze sub sigla PSD, pentru ca o sa castige', a zis Ciolacu. Negoita nu este prezent la evenimentul de la Sala Dalles.

Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a adaugat ca si parlamentarii PSD din Capitala care au plecat trebuie sa revina in partid.

`Sa ii rugam pe toti colegii nostri care au fost alaturi de PSD la locale si parlametnare sa se reintoarca in aceasta echipa. Vorbesc despre parlamentarii nostri care au plecat, colegi de foarte buna calitate care din pacate s-au lasat atrasi intr-un joc politic', a zis Mutu. El s-a referit la Gabriela Podasca, Georgian Pop si Gabriel Petrea.