Roger Hodgson va concerta pe 9 noiembrie, la București - VIDEO

Roger Hodgson, compozitor şi fost solist al grupului Supertramp, va concerta pe 9 noiembrie, în pavilionul central al Romexpo din Bucureşti, scrie news.ro.

Concertul face parte din turneul mondial „Breakfast in America” prin care muzicianul englez marchează 40 de ani de la lansarea albumului omonim al trupei Supertramp.

În concerte, el interpretează piese celebre ale grupului, precum „Breakfast in America”, „The Logical Song”, „Dreamer”, „Take the Long Way Home” şi „Give a Little Bit”, dar şi compoziţii proprii.

Charles Roger Pomfret Hodgson, născut pe 21 martie 1950 - solist, clăpar, chitarist, basist - este cofondator al grupului rock progressiv Supertramp din care a făcut parte între anii 1969 - 1983.

Solo, Hodgson a lansat trei album de studio şi mai multe compilaţii şi albume live.

Pe scena de la Bucureşti, el va fi acompaniat de patru instrumentişti.

Biletele sunt disponibile în reţeaua Eventim şi au preţuri cuprinse între 190 şi 490 de lei.