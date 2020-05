România a sprijinit şi continuă să sprijine eforturile ONU de menţinere a păcii, transmite MApN

România a sprijinit şi continuă să sprijine eforturile ONU de menţinere a păcii afirmându-se, de-a lungul timpului, drept un contributor important la misiunile şi operaţiile desfăşurate sub egida acestei organizaţii internaţionale, a transmis, vineri, MApN, cu ocazia Zilei Internaţionale a Forţelor ONU de menţinere a Păcii, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al MApN remis AGERPRES, ţara noastră înregistrează, în acest an, un record de 29 de ani de participare continuă cu trupe la acest tip de misiuni. Începând cu primii militari români care au acţionat, ca observatori, în cadrul misiunii UNIKOM din Irak-Kuweit, peste zece mii de membri ai Armatei României au fost dislocaţi în diverse regiuni ale lumii şi au activat sub drapelul Naţiunilor Unite în 25 de misiuni de menţinere a păcii."În prezent, MApN îşi aduce aportul pentru consolidarea păcii şi securităţii în zone ale globului marcate de conflict şi instabilitate, participând la misiunile şi operaţiile de menţinere a păcii din RD Congo, Kosovo, Sudanul de Sud, zona de frontieră India-Pakistan şi Republica Mali. Dintre acestea, cea mai importantă şi consistentă prezenţă a militarilor români este cea a Detaşamentului Carpathian Pumas la Misiunea Multidimensională Integrată a ONU de Stabilizare din Republica Mali (MINUSMA)", precizează sursa citată.

Anul acesta, având în vedere limitările impuse pentru evitarea răspândirii noului coronavirus, aniversarea va fi celebrată prin evenimente virtuale. Vineri, la sediul ONU, secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, va depune o coroană de flori în memoria tuturor membrilor misiunilor şi operaţiilor de menţinere a păcii care şi-au pierdut viaţa servind sub drapelul ONU. Acest moment va fi urmat de o ceremonie virtuală de conferire a Medaliei "Dag HAMMARSKJOLD" unui număr de 83 de militari, poliţişti şi agenţi de pază civili care au căzut la datorie în 2019, mai precizează comunicatul MApN.



Ziua Internaţională a Forţelor ONU de menţinere a Păcii (International Day of UN Peacekeepers), cunoscută şi ca Ziua Internaţională a Căştilor Albastre, are ca temă în acest an "Femeile în menţinerea păcii", pentru a sublinia rolul important al acestora în operaţiunile desfăşurate sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite.



Data de 29 mai a fost stabilită de către Adunarea Generală a ONU având în vedere că, în anul 1948, în această zi, a început în Orientul Mijlociu prima misiune ONU de menţinere a păcii, respectiv UN Truce Supervision Organisation (UNTSO).



Rolul Forţelor ONU este de menţinere a păcii, în vederea evitării oricărui conflict militar, astfel încât înţelegerea între naţiuni şi grupuri etnice să fi elementul care să domine viaţa umană la nivel mondial.



Denumirea de "Căşti Albastre" se datorează culorii echipamentului militarilor, albastrul fiind culoarea reprezentativă a păcii, stabilităţii şi loialităţii.