România condamnă ferm orice tentativă a Rusiei de destabilizare a situației din Moldova, declară președintele Klaus Iohannis

România condamnă ferm orice tentativă a Rusiei de destabilizare a situației din Republica Moldova. Declarația a fost făcută astăzi de președintele României, Klaus Iohannis, în cadrul unui briefing de presă susținut în comun cu omologul său moldovean, Maia Sandu, care se află într-o vizită oficială în România, transmite MOLDPRES.

Potrivit lui Klaus Iohannis, România va continua să sprijine respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în frontierele sale recunoscute internațional.

„Amenințările din exterior sunt îngrijorătoare, însă nu vom ceda. Am solicitat sancționarea celor care își propun realizarea acțiunilor de destabilizare în Republica Moldova. Acum un an, Rusia se pregătea să atace Ucraina, fapt care a provocat o perioadă de criză de proporții istorice. A fost un an extrem de dificil pentru Republica Moldova, un stat afectat direct de consecințele acestui război. Liderii țării s-au ridicat la înălțimea provocărilor și au făcut față crizei energetice, dezechilibrului economic, crizei refugiaților și atacurilor ce avea menirea de a împiedica integrarea europeană a țării. Toate aceste dificultăți au fost gestionate cu calm și profesionalism. Salut angajamentele noului Guvern de la Chișinău în procesul de reformare în vederea integrării europene a Republicii Moldova. Relația dintre țările noastre devine tot mai solidă, întrucât am construit o colaborare deschisă, sinceră și eficientă”, a spus Klaus Iohannis.

La rândul său, șeful statului Maia Sandu a subliniat că noul Guvern de la Chișinău va continua un dialog activ cu România, iar în acest sens premierul Dorin Recean va efectua săptămâna viitoare o vizită oficială la București.

„Astăzi am simțit sprijinul puternic față de cetățenii Republicii Moldova și față de parcursul european al țării. Parteneriatul cu România aduce multiple beneficii pentru cetățeni, iar proiectele comune ne ajută să rezistăm în această perioadă complicată. România este alături de noi, fapt pentru care vă mulțumim din numele cetățenilor noștri. În pofida tuturor crizelor, țara noastră rămâne în picioare, demnă și hotărâtă în drumul spre Uniunea Europeană. Republica Moldova va continua să investească în diversificare și independența energetică, astfel încât nimeni să nu poată șantaja țara noastră. Știm încotro mergem și ce avem de făcut. Vom consolida capacitățile de apărare, vom deveni mai rezistenți și mai puternici. Urmează un an al reconstrucției economiei, continuarea reformelor și consolidarea securității statului”, a afirmat oficialul.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează astăzi o vizită oficială în România la invitația președintelui Klaus Iohannis. Din delegația de la Chișinău face parte și ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, iar pe agendă sunt prevăzute întrevederi și cu alți oficiali români.