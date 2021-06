România ia lecții de la Estonia. Semnalul dat de Klaus Iohannis - VIDEO

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Tallin, că Estonia este „cu foarte mult” înaintea României în domeniul serviciilor digitale pentru cetățeni.

„Este cunoscut faptul ca Estonia este un campion la digitalizare si e-guvernare. Estonia este cu foarte mult inaintea noastra in ce priveste sisteme de e-guvernare, servicii digitale pentru cetateni, securitatea retelelor, avem foarte multe de invatat. Sunt optimist in ce priveste o colaborare foarte sanatoasa in acest domeniu”, a zis seful statului.

Preşedintele Klaus Iohannis a fost primit, miercuri, la Palatul Kadriorg, de omologul eston, Kersti Kaljulaid, cu ocazia vizitei de stat pe care o efectuează în Estonia.