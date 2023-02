România, pregătită să ofere sprijin Turciei. Reacția lui Nicolae Ciucă după cutremurul devastator care a lovit Gaziantep

Premierul Nicolae Ciucă îşi exprimă, într-o postare pe Twitter, solidaritatea cu toţi cei afectaţi de cutremurul produs luni dimineaţă în Turcia şi exprimă disponibilitatea României de a acorda ajutor.

„Gândurile noastre sunt alături de oamenii din Turcia, de familiile victimelor şi la toţi cei răniţi sau afectaţi de devastatorul cutremur care a lovit Gaziantep”, a scris premierul pe Twitter.

El a exprimat disponibilitatea României de a acorda sprijin Turciei.

Un cutremur foarte puternic, cu magnitudinea de moment evaluată de USGS la 7,8 s-a produs luni dimineaţă devreme, la adâncimea de 17,9 kilometri, în partea de sud a Turciei, în provincia Gaziantep, în apropiere de graniţa cu Siria. Între timp, bilanțul victimelor aproape s-a dublat ajungând la peste 360 de persoane decedate.

Și America anunță că este pregătită să sprijine eforturile de salvare în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 din Turcia.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, consilierul pentru securitate națională de la Casa Albă, Jake Sullivan, a declarat că SUA sunt „profund îngrijorate de cutremurul distructiv de astăzi".

„Am fost în contact cu oficialii turci pentru a transmite că suntem gata să oferim orice fel de asistență necesară. Vom continua să monitorizăm îndeaproape situația în coordonare cu Turcia", a spus Sullivan.

PM @NicolaeCiuca: Our thoughts are with the people of ????????, with the families of the victims and all those injured or affected by the devastating #earthquake that hit #Gaziantep. ???????? stands ready to support!