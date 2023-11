România prezintă trofeul câștigat la Cupa Mondială de Minifotbal în orașul Vaslui

Jucătorul vasluian Vlad Iulian Mocanu, component al echipei naţionale de minifotbal a României, şi vicepreşedintele Federaţiei Române de Minifotbal, Dan Ştefan Cojocaru, au prezentat joi, în cadrul unei conferinţe de presă, trofeul de campioană obţinut de selecţionata României, la recenta Cupă Mondială din Emiratele Arabe Unite.

"Am dorit să cinstim cum trebuie un rezultat excepţional, atât pentru activitatea sportivă locală, cât şi pentru activitatea naţională, acest titlu la minifotbal obţinut de naţionala României în Emiratele Arabe Unite. Este un rezultat care nu este la îndemâna oricui, un rezultat bazat pe o activitate intensă susţinută de Federaţia Română de Minifotbal", a declarat preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vaslui şi coordonatorul echipei de minifotbal Inter -Traian Vaslui, Bogdan Gheorghiţă, potrivit Agerpres.

Campionul mondial Vlad Iulian Munteanu a mulţumit pentru susţinere familiei, antrenorilor şi colegilor din echipă şi s-a declarat mândru că a putut aduce trofeul în judeţul său natal.

"Sunt foarte bucuros şi mândru că am putut să fac parte din echipa naţională de minifotbal. (...) Pe plan personal, sincer, nu prea realizez că am reuşit să aduc o cupă mondială în judeţul meu natal. Mă bucur că am putut, că am reuşit. Mereu unde voi ajunge în viaţa mea cu fotbalul sau pe alte planuri, mă voi mândri că sunt din Vaslui. Chiar înaintea finalei, eram în cameră şi am spus că trebuie neapărat să fac ceva, să arăt tuturor că sunt din Vaslui, am luat un creion şi am scris pe tricou 'Vaslui'. Sper să mai aduc la Vaslui astfel de cupe, poate şi la nivel de fotbal de Liga I sau de Liga a II-a", a spus Vlad Iulian Munteanu.Vicepreşedintele Federaţiei Române de Minifotbal, Dan Ştefan Cojocaru, a subliniat importanţa titlului de campioană câştigat de echipa Românei, apreciind că acesta a venit în urma unor eforturi susţinute ale sportivilor şi antrenorilor, ale reprezentanţilor staff-ului tehnic şi ale membrilor federaţiei."Vasluiul are unul dintre jucătorii exponenţiali ai echipei naţionale de minifotbal. Acum suntem campioni mondiali, sunt momente de bucurie. A fost o muncă de peste 20 de ani a Federaţiei Române de Minifotbal. La nivel european câştigasem şase titluri de campioni, două medalii de argint, la nivel mondial aveam două medalii de bronz, dar niciodată nu am avut trofeul suprem, deşi România este una dintre cele mai bine organizate ţări la nivel de minifotbal. (...) Este o muncă a federaţiei, a tuturor celor prezenţi, a jucătorilor care fac parte din componenţa echipei, a staff-ului tehnic, a domnului antrenor Virgil Bejenaru, a domnului antrenor secund László Klein, a domnului director tehnic, Cristian Lupu. Ei sunt artizanii acestei victorii. (...) Am reuşit să ducem la îndeplinire acest vis al nostru, al tuturor minifotbaliştilor, de a fi cei mai buni din lume. Vrem să ne bucurăm pentru acest titlu, peste tot în ţară a fost bucurie", a declarat vicepreşedintele Federaţiei Române de Minifotbal.Sportivul vasluian şi oficialul federaţiei de minifotbal au primit diplome de excelenţă din partea primarului municipiului Vaslui, Vasile Pavăl. De asemenea, cei doi au fost felicitaţi în cadru festiv de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Ciprian Trifan.