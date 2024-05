Romanian Design Week 2024 - de vineri, până pe 2 iunie: Expoziţii de design şi arhitectură

Romanian Design Week , festivalul multidisciplinar dedicat industriilor creative, se va desfăşura, în perioada 24 mai - 2 iunie, publicul larg având acces la mai multe expoziţii prezentate în clădirea fostului restaurant CINA (Benjamin Franklin 10), dar şi la peste 130 de evenimente-conexe.

Ediţia RDW din acest an se desfăşoară sub tema "Unlock the City" şi îşi propune să investigheze metodele prin care creativitatea şi inovaţia pot modela oraşele viitorului, contribuind totodată la explorarea Bucureştiului şi la descoperirea potenţialului acestuia, a spaţiilor creative din oraş şi a organizaţiilor sau proiectelor culturale care le animă şi definesc, informează organizatorii, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Festivalul propune nouă formate care fac din RDW un festival şi o experienţă urbană completă, ce oferă cele mai bune şi vizionare exemple de design şi arhitectură de la ora actuală, pe de o parte, dar şi contexte de socializare, petreceri, evenimente, iniţiative şi dezbateri dedicate atât publicului larg, cât şi reprezentanţilor industriilor creative.

Anul acesta, RDW pune pe hartă clădirea monument-istoric CINA, unde vor avea loc mai multe expoziţii importante, un mix de conţinut local şi internaţional, realizat atât de artişti seniori, cât şi de artişti din noua generaţie.

În clădirea cu două etaje din Benjamin Franklin 10 va avea loc "RDW Exhibition", o expoziţie care prezintă peste 200 de proiecte din şase categorii creative diferite: de la arhitectură la design interior, design grafic, design de produs, modă şi ilustraţie. Lucrările prezentate au fost alese anul acesta de un board creativ format din şase echipe de curatori români şi internaţionali, dintr-un număr record de înscrieri şi reprezintă cele mai bune şi vizionare proiecte de arhitectură şi design din ultimul an.

De asemenea, formatul RDW Young Design prezintă 29 de designeri, arhitecţi şi artişti din noua generaţie, expoziţia creând un dialog între specialişti şi tineri absolvenţi ai facultăţilotr creativ-vocaţionale din ţară.

Nouă expoziţii cu conţinut internaţional

Publicul va putea admira şi nouă expoziţii cu conţinut internaţional, ca parte din formatul RDW Design Flags. Formatul, care revine anul acesta în programul festivalului, este dezvoltat alături de institute culturale, ambasade şi organizaţii cultural-creative şi aduce în prim-plan contribuţiile designerilor şi arhitecţilor din întreaga lume.

Nu în ultimul rând, clădirea CINA va găzdui şi RDW Concept Store, selecţia de produse este realizată în colaborare cu nume ca: AlbAlb, Librăriile Humanitas & Takumi, Ototo, Viscri 32, Assamblage, Giometria, Şuraşuşara şi Molecule F şi Meze Audio. Zona dedicată concept store-ului este situată la subsolul clădirii CINA şi se desfăşoară pe o suprafaţă totală de 200 mp.

RDW Design GO!, formatul de evenimente satelit al festivalului, propune experienţe variate de petrecere a timpului liber: de la expoziţii şi prezentări până la workshop-uri, tururi ghidate, open doors, târguri, petreceri şi lansări de spaţii.

Seria de masterclass-uri RDW Talks este programată în prima zi a festivalului la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti şi la Universitatea de Arhitectură "Ion Mincu".

RDW Experience by IQOS este cel mai nou format din programul RDW şi îi va face pe vizitatori să intre în spiritul festivalului, printr-o serie de experienţe dezvoltate special pentru ei, instalaţia imersivă "SynergyX", realizată de Adrian Damian şi IQOS, fiind rezultatul împletirii dintre artă, tehnologie şi conexiune umană ce oferă publicului o experienţă multi-senzorială.

RDW Social dă ritm întregului program, aducând împreună comunitatea iubitorilor de industrii creative locale şi creând contexte de întâlnire, petrecere a timpului liber, dialog şi colaborare. În primul weekend de festival, vizitatorii sunt invitaţi să se alăture unei serii de live acts, petreceri şi concerte semnate Jazz in the Park şi Moss Farai DJ Set, care vor avea loc în spaţiul de la CINA.

Formatul de tradiţie al festivalului, Noaptea Albă a Studiourilor de Arhitectură, susţinut de Cemacon, va avea loc pe 30 mai şi va deschide uşile a 27 de birouri şi spaţii de lucru ale specialiştilor din domeniu, în cadrul unor evenimente sociale pentru colegi, prieteni şi publicul larg.

Program Romanian Design Week 2024

RDW se poate vizita de luni până vineri, între orele 12,00 şi 22,00, iar în weekend între 10,00 şi 22,00.

Biletele pentru Festivalul Romanian Design Week 2024 pot fi achiziţionate de pe site-ul https://bilete.romaniandesignweek.ro.

Elevii, studenţii şi pensionarii au acces gratuit.

Finanţat de Ministerul Culturii, Romanian Design Week este un proiect cultural The Institute.