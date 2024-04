Romanian Design Week, între 24 mai şi 2 iunie, prezintă nouă expoziţii internaţionale în cadrul formatului RDW Design Flags

RDW Design Flags revine anul acesta în programul festivalului Romanian Design Week, aducând în faţa publicului o serie de expoziţii, proiecte şi creativi relevanţi în domeniile lor, la nivel internaţional. Dezvoltat alături de institute culturale, ambasade şi organizaţii cultural-creative şi susţinut de Château Purcari, RDW Design Flags aduce în prim-plan contribuţiile designerilor şi arhitecţilor din întreaga lume, în perioada 24 mai - 2 iunie, în clădirea emblematică a fostului restaurant Cina, anunţă organizatorii.

Formatul RDW Design Flags serveşte ca un conector între peisajul local de arhitectură şi design şi cel internaţional, oferind o varietate de teme, abordări şi reprezentări ale designului şi arhitecturii, de la produse şi servicii durabile, fotografie, tradiţii şi tehnologii contemporane, până la studii legate de tipuri de locuire în mediul urban.

„Ne bucurăm că anul acesta reuşim să readucem în programul festivalului formatul RDW Design Flags, care va oferi vizitatorilor un conţinut internaţional consistent şi relevant, aliniat la direcţiile şi trendurile globale în design şi arhitectură. Vrem să le mulţumim partenerilor noştri pentru susţinere şi sperăm că anul viitor şi mai multe organizaţii, institute culturale şi ambasade se vor alătura demersului, astfel încât prezenţa designului internaţional la Romanian Design Week să devină tradiţie” - spune Raluca Mirel, Directorul de Proiect Romanian Design Week.

Sub tema "Unlock the City", ediţia din 2024 a Romanian Design Week îşi propune să exploreze modul în care creativitatea şi inovaţia pot contribui la modelarea oraşelor viitorului şi la dezvăluirea potenţialului acestora. În cadrul acestui context, cele 9 expoziţii din formatul RDW Design Flags aduc în prim-plan perspective şi abordări variate asupra designului şi arhitecturii contemporane, astfel:

„Ugo La Pietra”. Amenajări urbane pentru colectivitate - De la bolarzi la foişoare - expusă cu sprijinull Institutului Italian de Cultură din Bucureşti, expoziţia face referire la cercetările lui Ugo La Pietra cu privire la relaţia individ/ mediu şi, în special, la spaţiul colectiv urban. Încă de la sfârşitul anilor ‘60, La Pietra a studiat teritoriul urban, expresie formală a contradicţiilor vieţii sociale. De la periferii (Grade de Libertate, Recuperare şi Reinventare) la amenajări urbane, semne care subliniază foarte bine diferenţa dintre locuirea domestică şi locuirea urbană.

„Manufactura în era digitală” este o expoziţie de textile şi modă a studenţilor DLA de la MOME Budapesta, expusă cu sprijinul Institutului Liszt - Centrul Cultural Maghiar Bucureşti. Lucrările studenţilor DLA de la Universitatea de Arte şi Design Moholy-Nagy (MOME) din Budapesta reflectă asupra designului contemporan, în care meşteşugul şi dexteritatea manuală se combină cu tehnicile moderne. Proiectele de cercetare în desfăşurare ale studenţilor DLA explorează aceste teme, oferind răspunsuri posibile în domeniul propriu de activitate cum ar fi ţesutul, tricotatul, design de textile, croitorie sau ilustraţie de modă.

Design x durabil x dezirabil: french design incubator 2023 - conceput de VIA şi prezentat în cadrul Romanian Design Week cu sprijinul Institutului Francez din România, explorează noile căi adoptate de designerii, editorii şi producătorii francezi pentru a crea obiecte care respectă mai mult mediul înconjurător. Cele aproximativ treizeci de proiecte expuse, împărţite în cinci teme, demonstrează noi utilizări, materiale şi procese inovatoare pentru a crea obiecte dezirabile şi care răspund la întrebări legate de o nouă artă franceză de a trai responsabil.

Marius Vasile şi Leafhopper Project (David Simon si Blanca Galindo) semnează o expoziţie de fotografie care invită publicul să deblocheze frumuseţea de zi cu zi a Madridului şi a Bucureştiului. În acest proiect, creat special pentru RDW Design Flags şi curatoriat de echipa de management cultural a Ambasadei Spaniei la Bucureşti, fotografi din România şi Spania stabilesc un dialog în jurul oraşelor Madrid şi Bucureşti, a elementelor dinamice şi statice ale acestora, a locuitorilor şi a vieţii lor cotidiene. Fotografiile lui Marius Vasile şi ale colectivului Leafhopper Project explorează ceea ce face ca oraşele să fie spaţii locuibile şi vizitabile şi ne confruntă cu o întrebare pe care, fără îndoială, mulţi oameni şi-au pus-o de multe ori: cum este posibil ca aceste oraşe să semene, deşi sunt atât de diferite?

Swedish Design Movement. Leading the way - reuneşte companiile de design suedeze care au convingerea că designul, arhitectura şi moda pot accelera progresul către o societate durabilă, încurajând cererea de produse şi servicii sustenabile din Suedia. Iniţiativa este gestionată de Institutul Suedez în colaborare cu Architects Sweden, Asociaţia Suedeză de Modă, Federaţia Suedeză a Industriei Lemnului şi a Mobilierului, Svensk Form (Societatea Suedeză de Meşteşuguri şi Design), precum şi reprezentanţi ai Göteborg, Suedia de Vest, Malmö, Stockholm, Umeå, Business Sweden şi Visit Sweden şi expusă în cadrul festivalului Romanian Design Week cu sprijinul Ambasadei Suediei din Bucureşti. Expun David design, Fogia, Reform Design Lab, VERK, A NEW SWEDEN, Atacac, maxjenny!, Swedish Stockings, Claesson Koivisto Rune Architects, Kjellander Sjöberg, Tham/Videgård, White Arkitekter, Wingårdhs, Note Design Studio, Carl Engberg.

Greener Together - Liveable Cities - Trăim într-o lume pe repede înainte. Pe măsură ce ritmul urbanizării accelerează, oraşele se confruntă cu provocări enorme, care poate nu sunt neapărat evidente sau atractive pentru cotidianul nostru, dar care, neabordate, ne-ar putea afecta vieţile în mod semnificativ mai curând decât mai târziu. Indiferent de stadiul aparte de dezvoltare al unui oraş, grija pentru calitatea vieţii locuitorilor din mediul urban ar trebui să fie un principiu călăuzitor. Greener Together - Liveable Cities este un proiect expus în cadrul RDW Design Flags cu sprijinul Ambasadei Regatului Danemarcei în România.

Tipografie ibero-americană - Institutul Cervantes, în colaborare cu Asociaţia” Iberoamérica Diseña”, prezintă în cadrul RDW Design Flags o expoziţie de design de litere realizate de graficieni ibero-americani şi curatoriată de Manuel Estrada, atât din dorinţa de a face cunoscut momentul de extraordinară creativitate pe care îl traversează această disciplină, cât şi pentru a evidenţia valoarea designului de literă ca activitate cultural semnificativă, indisolubil legată de scriere, lectură şi cuvânt, şi sustenabilă din punct de vedere economic.

DesignerELE (Re)desenând lumea - Institutul Cervantes, în colaborare cu platforma FIDO (Feminism in Design Office), prezintă o selecţie de douăsprezece creatoare spaniole deosebit de relevante în cadrul scenei spaniole de design contemporan, în toate domeniile (design de produs, textil, grafică): Marta Ayala, Eli González, Júlia Esqué, Amalia Puga, Cristina Omarrementería, Ingrid Picanyol, Inés Sistiaga, Verònica Fuerte, Miriam Miguel, Raquel Buj, Silvia Ferpal şi Elena Rohner, una dintre pionierele designului din Spania. Expoziţia este curatoriată de Gloria Ruiz.

Soul of Moldova - Tradiţii prin arta contemporană - Expoziţia reprezintă colaborarea dintre artista Victoria Peev şi creatoarea de modă Oxana Munteanu, prin brandul Kasandruta. În creaţiile lor, cele două artiste formează o legătură adâncă între trecut şi prezent, un mix ingenios între tradiţie şi minimalismul şi tehnologiile artei contemporane.

Ediţia din 2024 a Romanian Design Week îşi propune să investigheze metodele prin care creativitatea şi inovaţia pot modela oraşele de mâine şi să contribuie totodată la explorarea Bucureştiului şi la descoperirea potenţialului şi a straturilor acestuia, a spaţiilor creative din oraş şi a organizaţiilor sau proiectelor culturale care le animă şi definesc.

Ediţia invită bucureştenii să descopere specificul creativ al unor zone din oraş, să descopere proiecte de design inedite şi abordări multisicplinare, dar şi să contribuie la definirea unor spaţii de dialog, demonstrând astfel importanţa proceselor de imaginare colectivă şi de co-creare a unui oraş mai prietenos.

Toate aceste expoziţii vor fi accesibile publicului în perioada festivalului Romanian Design Week 2024, care are loc între 24 mai şi 2 iunie, la fostul restaurant CINA (str. Benjamin Franklin 10).

Biletele de acces la festival pot fi achiziţionate pe pagina website a festivalului. Elevii, studenţii şi pensionarii au acces gratuit, iar deţinătorii unui card UniCredit de la Mastercard beneficiază de un discount de 50% la achiziţia biletelor, reducere aplicabilă în pasul de plată.