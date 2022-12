Românii au luat cu asalt contul de Facebook al cancelarului austriac Karl Nehammer: 'Sclavule' / 'A pleasent #NuieMehammer from romanian people!'

Mii de români i-au scris cancelarului austriac, Karl Nehammer, pe contul oficial de Facebook, după ce Austria a votat împotriva intrării României în Spațiul Schengen. Iată câteva dintre gândurile pe care concetățenii noștri au ținut să i le transmită cancelarului austriac:

„La care companie rusa vei fi in consiliul de administratie? Sclavule!”

„Austria de astăzi este la fel de ipocrită și fără scrupule precum Austria de la 1859 când doar după a treia conferință de la Paris a recunoscut Unirea Țărilor Române și asta la presiunile celorlalte puteri. iată că au trecut degeaba 163 de ani deoarece ați rămas la fel. Dacă aveți onoare și demnitate vă retrageți toate companiile austriece prin care exploatați resursele României. Dacă există cu adevărat JUSTIȚIE EUROPEANĂ care să vă tragă la răspundere vom vedea în perioada următoare !!”

„După votul negativ de astăzi,nici romanii nu mai doresc firmele austriece în România!”

„Să aveți sărbători la fel de frumoase ca sufletul vostru! A zis Putin că vă mulțumește pentru colaborare! A, era să uit, românii care stau ore întregi la granița cu Ungaria sunt foarte dornici să vă cunoască părinții, neamurile... pe unii i-au trecut și pe pomelnice.”

„Rusine sa va fie!”

„Austria was my favourite touristic destination, since now I will never put my foot in your country!”

„A pleasent #NuieMehammer from romanian people!”

„Wenn etwas nicht funktioniert und nicht erwitert werden soll, warum haben Sie dann für den Beitritt Kroatiens zu Schengen gestimmt? Und wenn Schengen nicht funktioniert, warum verlassen SIE Schengen nicht?