Românii ar putea merge la festivaluri în sezonul estival

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anunţat că instituţia va propune CNSU un "set de norme" care să permită organizarea de festivaluri în contextul pandemiei de COVID-19.

"În acest moment, predictibilitatea este problema numărul unu pentru că nimeni nu ştie în ce măsură se poate implica în angajarea unor costuri pentru a-şi organiza evenimentul şi pentru a-şi face planurile financiare şi organizatorice. De aceea, vom propune implementarea unui set de norme care să ofere predictibilitate şi acest set de norme să evite închiderea totală a evenimentelor", a declarat, vineri, la Sinaia, Bogdan Gheorghiu.

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a afirmat că principala problemă a organizatorilor de festivaluri în această perioadă o reprezintă predictibilitatea şi a anunţat că ministerul pe care îl conduce lucrează la norme prin aplicarea cărora să se evite "închiderea totală a evenimentelor" de acest gen.

"În acest moment, Ministerul Culturii lucrează la un set de norme pe care le va înainta sub formă de propunere către CNSU. Am avut o discuţie şi cu domnul premier Florin Cîţu, am avut o întâlnire, împreună cu domnul premier, cu organizatorii de evenimente, cu reprezentanţii sectoarelor culturale şi din zona liberărilor şi editurilor, au fost discuţii mai ample. Pe componenta evenimente, şi domnul premier şi-a exprimat dorinţa de a găsi soluţii pentru a nu mai exista întreruperi totale, ci doar înăspriri de norme, în funcţie de cum evoluează situaţia epidemiologică. Eu cred că, în raport şi cu avansarea campaniei de vaccinare, deşi astăzi, când vorbim, nu sunt cele mai fericite cifre epidemiologice, dar odată cu înaintarea campaniei de vaccinare, să putem implementa acest set de norme care să ofere predictibilitate. În acest moment, predictibilitatea este problema numărul unu pentru că nimeni nu ştie în ce măsură se poate implica în angajarea unor costuri pentru a-şi organiza evenimentul şi pentru a-şi face planurile financiare şi nu numai, şi cele organizatorice. De aceea, vom propune implementarea unui set de norme care să ofere predictibilitate şi acest set de norme să evite închiderea totală a evenimentelor”, a declarat ministrul Culturii, vineri, la Sinaia.