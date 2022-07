Rudel Obreja, din penitenciar direct la spital - Soția sa dezvăluie că fostul șef al Federației de Box are cancer și este în stare gravă

Antonia, soția lui Rudel Obreja, susține că fostul președinte al Federației de Box este bolnav de cancer, internat în stare gravă. Rudel Obreja efectuează o condamnare de 5 ani în dosarul „Gala Bute”.

Soția lui Rudel Obreja se plânge de tratamentul pe care fostul președinte al FR Box l-ar fi îndurat în penitenciarul Jilava și spune că în acest moment este internat la spitalul Floreasca.

„Soţul meu este în stare critică la spital. A fost dus la spital în afara penitenciarului foarte târziu, după multe cereri făcute de soţul meu către doctorul din penitenciarul Jilava, dr Pădurean Lucian. Este prizonier cu gardian în cameră 24 din 24 de ore. Stă acolo şi când este consultat de medic, nu i se respectă secretul actului medical, nu i se respectă dreptul la convorbiri telefonice cu familia chiar dacă legea îi permite. Din 22 iunie, de când a fost internat, el nu poate comunica prin telefon, normal, omeneşte cu familia”, a declarat soţia lui Rudel Obreja, potrivit România TV.

Problemele pentru Rudel Obreja ar fi apărut la două săptămâni de la încarcerare, spune soţia fostului pugilist.

„S-a plâns că are nişte dureri. După ce a fost tratat cu indiferenţă mult timp, a fost trimis în Penitenciarul Jilava fără să i se facă nimic după carantina din Rahova. După mutare, s-a plâns în continuare de dureri abdominale care radiau în spate. La un moment dat a fost trimis la Spital Penitenciar Rahova unde este tratat de scolioză. După multe insistente, este trimis la Spitalul Bagdasar Arsenie, dar acolo i se spune că nu au secţie de gastro. L-au trimis … i-au făcut o ecografie abdominală şi şoc, are abdomen normal conformat. Îl retrimite în penitenciar Jilava. Din nou acuză dureri, a fost din nou dus … abia pe 22 iunie a fost trimis la Spitalul Floreasca, unde in urma unei ecografii abdominale în UPU se hotărăşte internarea pentru că acolo apare ceva. După CT la patru zile distanta se confirmă acest diagnostic îngrozitor: CANCER. Deci oamenii îl tratau în penitenciar cu NoSpa pentru scolioză şi omul avea cancer”, a declarat soţia lui Rudel Obreja la România TV.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Rudel Obreja a fost condamnat la 5 ani de închisoare, alături de Elena Udrea, care are de executat 6 ani, în dosarul Gala Bute. Rudel Obreja susţinea, într-un mesaj trimis din poenitenciar, că este nevinovat, iar condamnarea sa are raţiuni politice.