Fosta soție a lui Rudy Giuliani spune că acesta bea des și 'cădea mereu' după ce a pierdut nominalizarea prezidențială din 2008

După ce a pierdut nominalizarea la președinție în 2008, fostul primar al orașului New York, Rudy Giuliani, era "mereu foarte beat", a declarat cea de-a treia fostă soție a sa, Judith Giuliani, potrivit theguardian.com.

Rudy Giuliani consuma alcool și mergea la terapie pentru a face față faptului că visul său de a fi președinte s-a spulberat după ce s-a clasat pe locul patru în Florida și a abandonat cursa, a declarat Judith Giuliani pentru jurnalistul Andrew Kirtzman, care scrie o carte intitulată "Giuliani: The Rise and Tragic Fall of America’s Mayor".

"Pur și simplu nu a putut să treacă peste asta", i-a spus ea lui Kirtzman.

Citește și: Video| Fostul avocat al lui Trump, Rudy Giuliani: 'Începem să trăim într-un stat fascist'

Giuliani a declarat pentru The New York Times în 2018 că "a petrecut o lună la Mar-A-Lago relaxându-se" după ce a ieșit din cursă. În rest, el nu a discutat despre această perioadă.

Însă Judith Giuliani a descris această perioada ca fiind una "de depresie și multă băutură" la reședința din sudul Floridei a lui Donald Trump.

Ea i-a spus lui Kirtzman că a simțit că Rudy "bea pentru a atenua durerea". "În calitate de asistentă medicală", a spus ea, a considerat că ceea ce i se întâmpla lui era "depresie clinică".

După ce a renunțat la cursa prezidențială, prima apariție publică a lui Rudy Giuliani a fost într-un episod din "Saturday Night Live". Deși acesta făcea glume despre eșecul campaniei sale și avea o bună dispozitie, publicul a observat o cicatrice mare pe care încerca să o ascundă", a relatat Kirtzman. Judith Giuliani a spus că s-a ales cu acea cicatrice după ce a căzut dintr-o mașină.

Fostul primar, scrie Kirtzman, "a visat să devină președinte de la o vârstă fragedă, dar a ratat marele său moment când acesta a sosit". Giuliani a negat în repetate rânduri că ar avea probleme cu alcoolul.