Rusia rescrie istoria terorii: Ucrainenii au descoperit camere de tortură pentru copii, în zonele ocupate de ruși

Ocupanții ruși care controlează teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei amenajează camere de tortură pentru copii, astfel de încăperi fiind descoperite deja în Herson, după ce oraşul a fost eliberat de sub ocupaţia trupelor ruse - scrie RBC. "În teritoriile ocupate, există camere de tortură pentru copii. După cazurile Bucea, Irpin, am crezut că am văzut totul. În Balaklia, am văzut două camere de tortură, iar un băiat a fost ţinut acolo timp de 90 de zile, după care a fost scos pentru a fi împușcat.

În Herson, există zece camere de tortură, iar una are o celulă separată, în care erau ținuți copii" - a explicat comisarul parlamentar ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineţ. Potrivit acestuia, copiii care erau ţinuţi în camerele de tortură nu primeau mâncare, iar apă li se dădea din două în două zile. Ocupanții le-au spus copiilor că părinții lor i-au abandonat. "Un băiat care fotografiase cu telefonul echipament militar rusesc a fost reţinut şi ținut într-o astfel de cameră de tortură" - a adăugat Lubineţ.