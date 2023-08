Rușii au dezlănțuit iadul în Ucraina: au lovit fix în centrul unui oraș și au omorât civilii care stăteau liniștiți în case/ Video

A doua rachetă a lovit oraşul controlat de Ucraina şi aflat aproape de linia frontului la 40 de minute după prima, a spus guvernatorul. Aceasta a ucis şi rănit salvatori, au declarat martori pentru un cameraman Reuters aflat acolo.

Doi salvatori şi un militar se află printre morţi. Nouă poliţişti şi un militar au fost răniţi, însă majoritatea răniţilor sunt civili, inclusiv un membru al Consiliului local, au declarat oficiali ucraineni.

Katerina, o femeie de 58 de ani din Pokrovsk, se afla acasă când a auzit prima explozie şi s-a gândit că a scăpat de atac. Ea chiar i-a spus cuiva care sunase să verifice cum e că este bine, dar în acel moment locul a fost lovit pentru a doua oară.

”Asta a fost, bang – şi gata. O flacără mi-a umplut ochii. Am căzut pe podea, pe jos. Ochii (dor) tare...”, a declarat Katerina pentru Reuters, arătând mai multe zgârieturi în zona ochilor. Ea avea bandaje pe frunte.

Filmările din oraş arată salvatori căutând prin dărâmături, epava unei maşini şi un bloc de locuinţe cu balcoanele distruse.

O altă localnică, Lidia, de 75 de ani, a afirmat că şi ea vorbea la telefon în momentul celui de-al doilea atac. Ea luase de pe jos o perdea albă ruptă şi acoperită cu sticlă spartă.

”Dintr-odată, asta a zburat şi s-a înfăşurat în jurul meu. Apoi fereastra a căzut pe mine”, a spus ea, aşezată pe canapea.

”Am tăieturi pe spate. Tocmai m-am întors de la spital. Am tăieturi şi pe genunchi şi coapsă. Am avut sticlă aici”, a spus ea, arătând spre cap.

Andriy Yermak, şeful Administraţiei prezidenţiale a Ucrainei, a anunţat calte două victime civile ale atacurilor ruseşti în satul Kruhliakivka din regiunea Harkov.

Au fost ucişi o femeie de 45 de ani şi un bărbat de aproximativ 60 de ani şi cinci oameni au fost răniţi, a afirmat guvernatorul regional din Harkov, Oleg Sinegubov.

