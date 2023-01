Rușii au început Faza II în Donbas. Parașutiștii și mercenarii Wagner au luat cu asalt Soledar și forțează încercuirea trupelor ucrainene din Bahmut (Harta)

A început cea de-a doua fază a operațiunii rusești, de data aceasta de la nord de Soledar. Parasutistii ruși și mercenarii Wagner ar fi intrat în forță în orașul strategic care le-ar deschide calea apoi spre Bahmut, epicentrul luptelor din ultimele lui unde ucrainenii s-au baricadat serios.

Trupele ruse au preluat controlul total asupra clădirilor înalte din partea de nord a centrului Soledar și au curățat partea de nord-vest a străzilor Karpinsky și Nosov.

În 3 zile, forțele ruse și aliate controlează 80% din oraș, ceea ce poate indica oboseala semnificativă a armatei ucrainene în această zonă. Subliniam încă de ieri că situația este acum ireversibilă pentru ucraineni, susțin bloggerii militari ruși.

Maps show bad news????.

Fights are going on in #Soledar, and they are dense. But it is impossible to say that the rashists feel at ease there. But the situation is complicated, potentially exit from Soledar, I think, somewhere around 70% #UkraineRussiaWar #Bakhmut #SlavaUkraine pic.twitter.com/t9byve4SOY