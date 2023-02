Rușii s-au dezlănțuit în Ucraina: alertă de raid aerian în toată țara/ Se trage puternic din Marea Neagră

În ultimele zile, ucrainenii au observat o concentrare a forțelor rusești în Marea Neagră. În noaptea de 18 februarie s-a dezlănțuit iadul în Ucraina.

Rușii au atacat cu un număr uriaș de rachete, majoritatea trase din Marea Neagră. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei arată că au fost vizate toate regiunile din Ucraina.

Rușii au tras rachete către Harkov sau Herson, dar ținta principală a fost capitala Kiev.

În Herson și în Harkov, ucrainenii au reușit să respingă 20 de atacuri cu rachete în doar câteva ore.

⚡️General Staff: Ukrainian forces repel Russian assaults near 20 settlements.



In its update on Feb. 18, the General Staff of Ukraine’s Armed Forces said that the Ukrainian military had repelled Russian attacks near over 20 settlements in Donetsk, Luhansk, and Kharkiv oblasts.