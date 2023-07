Rușii s-au dezlănțuit în Ucraina: au făcut prăpăd în orașul Liman

Cel puțin șase persoane au fost ucise și cinci au fost rănite într-un atac cu obuze rusești în Liman, a declarat guvernatorul ucrainean, Pavlo Kyrylenko, informează Mediafax.

O zonă rezidențială din orașul aflat în estul țării a fost lovită, iar poliția se află la fața locului, a explicat guvernatorul regional din Donețk.

O casă și un magazin au fost avariate în urma atacului.

„În jurul orei 10.00, rușii au lovit orașul cu mai multe lansatoare de rachete, vizând sectorul privat", a scris guvernatorul pe Telegram.

Orașul Liman este un nod feroviar cheie în estul regiunii Donețk.

Armata ucraineană a anunțat că a respins un atac al rușilor în apropierea orașului.

this is Lyman in Ukraine.

a Saturday morning.

one moment you’re drinking your morning coffee, packing the trunk of your car or biking for weekend errands. the next — you’re murdered.

because russians are your neighbors. pic.twitter.com/e5L0Vwvbqp