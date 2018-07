S-a aflat cine sunt FEMEILE care au intrat pe gazon, în timpul finalei Franța - Croația: Cum i-au păcălit pe oamenii lui Vladimir Putin - VIDEO

Olga Kuraciova, componentă a Pussy Riot, formaţia feministă de punk-rock din Moscova cunoscută pentru versurile provocatoare şi activism, a anunţat că s-a numărat printre persoanele care au pătruns pe teren în timpul finalei Cupei Mondiale, pe stadionul Lujniki, şi a fost reţinută de poliţie, informează Reuters.

Kuraciova a declarat pentru Reuters că este la o secţie de poliţie aflată la stadion.

Patru persoane au pătruns pe teren în minutul 53 al finalei Cupei Mondiale, Franţa – Croaţia. Intruşii au fost prinşi imediat de stewarzi. Cele patru persoane purtau uniforme.

France win one of the craziest World Cups ever with one of the craziest World Cup finals ever: Pussy Riot pitch invasion, own goal, terrible goalkeeper mistakes etc pic.twitter.com/WOXLgRdvYL