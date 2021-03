S-a emis mandat de arestare pentru 'sexy-peremista' din AUR. Dosarul 'Proxeneții de Tenerife'

Judecătoria Câmpia Turzii a admis cererea procurorilor de arestare preventivă în dosarul „Proxeneții din Tenerife” a fostei PRM-iste Ancuța Cârcu, actualmente prim-vicepreședinte AUR Galați așa cum a afirmat ea. Aceasta locuiește în Tenerife, unde are un club.

„Am aflat cu stupoare ca in dupa-masa asta a fost admisa propunerea de arestare facuta pe numele meu. Nu credeam sincer ca in Statul de drept “romania” cineva mai poate fi privat de libertate fara nicio proba. Sper ca in raport de mine nu s-a comis vreo eroare judiciara si pur si simplu am fost tratata la pachet cu ceilalti inculpati, fiind cu totii arestati fara nicio diferenta. In cateva zile voi avea contestatia in fata Tribunalului Cluj, unde am inteles ca judecatorii sunt mai bine pregatiti decat la judecatoria campia turzii. Imi pun (inca) toata increderea in justitie ca va face dreptate in cazul meu”, a scris ea pe Facebook.

Cârcu a plecat cu scandal din PRM. Fostul lider Vadim Tudor spunea despre ea: "Această individă, Anca Cârcu, e o prostituată din Bistriţa, şi-mi asum răspunderea. De altfel am şi dat-o în judecată, am cerut cred că o sută de mii de euro daune morale, avocaţii mei ştiu. Ea s-a prostituat la benzinăria din Bistriţa, pe urmă a plecat în Spania, America, s-a prostituat şi acolo. Cereţi studiile acestei Cârcu, la 31 de ani are nouă clase, că a fost exmatriculată de la liceu pentru prostituţie", spunea, la vremea respectivă, Vadim.